Internetom koluje záhadný list: FOTO Trump údajne odpoveď Orbánovi napísal fixkou! Spomína v nej aj Slovensko

BUDAPEŠŤ/WASHINGTON – Internetom koluje záhadný list. Maďarský premiér Viktor Orbán sa o treťom ukrajinskom útoku na ropovod Družba rozhodol informovať aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému sa posťažoval. Krátko na to začala internetom kolovať údajná odpoveď šéfa Bieleho domu, v ktorej Trump vyjadruje svoj hnev a spomína aj Slovensko. Zarážajúce je, že je písaná ručne, čiernou fixkou.

Všetko mal odštartovať Viktor Orbán, ktorý sa posťažoval americkému prezidentovi, že Ukrajinci udreli na ropovod Družba tesne pred historickým stretnutím Trumpa s Putinom na Aljaške. „Tento ropovod zásobuje Maďarsko a Slovensko, dve krajiny, ktoré nemajú iné možnosti dovozu ropy. Maďarsko podporuje Ukrajinu elektrinou a pohonnými hmotami. A na oplátku Ukrajina bombarduje ropovod, ktorý nás zásobuje. Veľmi nepriateľský krok! Prajem prezidentovi Trumpovi veľa úspechov v jeho snahe o mier,“ napísal údajne Orbán v liste.

Na tento vytlačený list otitulkovaný „Od premiéra Viktora Orbána“ mal zareagovať Trump tak, že naň fixkou dopísal odpoveď pre maďarského premiéra. „Viktor, to nerád počujem. Som veľmi naštvaný. Povedz to aj Slovensku. Si môj veľký priateľ. Donald,“ napísal údajne Trump.

List koluje na sociálnych sieťach, zdieľajú ho aj niektorí maďarskí politici a pozornosť mu venovala aj ruská štátna agentúra TASS, ktorá mala správu o ňom na svojej hlavnej stránke. Či je dokument autentický, potvrdené zatiaľ nie je. 

Už tretí útok

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó, preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

