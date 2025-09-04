Minister zahraničných vecí Juraj Blanár avizuje konsolidáciu: Šetriť chce najmä na investíciách a mzdách

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR chce ku konsolidácii pristúpiť konštruktívne. Aktuálne prepočítava dosahy s tým spojené. Šéf rezortu Juraj Blanár (Smer-SD) vidí priestor na šetrenie napríklad v oblasti investícií či miezd. Nechce, aby mali opatrenia vplyv na výkon diplomacie ani záväzky ministerstva. Vyplýva to z jeho štvrtkovej odpovede na novinársku otázku.
„Včera sme mali rokovanie, kde prebehlo prvé kolo, kde sme si povedali základné východiská a v súčasnosti naše ministerstvo prepočítava všetky tieto dopady, ktoré sú s tým spojené. Môžem povedať, že našou snahou, teraz hovorím za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, je, aby sme k tomuto pristúpili konštruktívne. Počkáme ešte na záverečné rokovania koaličnej rady a potom definitívne aj bude ohlásené, ako budú jednotlivé rezorty šetriť,“ vyhlásil.
Ministerstvo sa podľa jeho slov snaží nájsť balans tak, aby naplnilo potrebné čísla, no zároveň neovplyvnilo výkon diplomacie či záväzky v programovom vyhlásení vlády. Zároveň deklaroval, že je záujmom vlády, aby konsolidácia nebola na úkor ľudí. „Aby nezasahovala do sociálnych oblastí. Nechceme zvyšovať DPH, nechceme ani nejakým spôsobom siahnuť na druhý dôchodkový pilier, ale hľadáme všetky možnosti, aby sme to dokázali rozložiť, ale zároveň, aby sme nenarušili hospodársky rast našej ekonomiky,“ dodal Blanár.