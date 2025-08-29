Diplomatický škandál: Ostrá reakcia veliteľa útoku na Družbu! Sankcie si strčte do zadku, odkázal Orbánovi

KYJEV - Kyjev si predvolal maďarského veľvyslanca po tom, čo Budapešť zakázala vstup do Schengenu ukrajinskému veliteľovi útoku na ropovod Družba. Robert Brovdi, známy pod prezývkou „Maďar“, na sankcie reagoval hrubým odkazom Viktorovi Orbánovi a obvinil maďarskú vládu zo spoluviny na civilných obetiach vojny.
Sankcie vyvolali diplomatickú búrku
Maďarský premiér Viktor Orbán zaradil Roberta Brovdiho na sankčný zoznam, čo okamžite vyvolalo ostrú reakciu Kyjeva. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo maďarského veľvyslanca a vyzvalo Budapešť, aby sa zdržala „nepriateľských krokov“ a namiesto toho sa zapojila do dialógu. Informáciu priniesol portál Novinky.cz.
Tvrdý odkaz Orbánovi
Brovdi, etnický Maďar zo Zakarpatska, reagoval na Orbánov krok bez servítky. „Sankcie a zákaz vstupu do Maďarska si strčte do zadku, pán Tanečník na kostiach,“ odkázal premiérovi na Telegrame. Dodal, že v Maďarsku žije dosť skutočných Maďarov a Orbán sa jedného dňa dočká toho, čo si zaslúži.
Obvinenie zo spolupáchateľstva
Veliteľ zároveň obvinil Budapešť, že nákupom ruskej ropy podporuje financovanie vojny a tým nesie zodpovednosť za civilné obete. „Zisky z krvavých peňazí sa vracajú v podobe rakiet a dronov šáhid, ktoré ničia ukrajinské mestá. Vaše ruky sú pokryté ukrajinskou krvou a my si to budeme pamätať,“ vyhlásil Brovdi s odkazom na útok z 28. augusta, ktorý si vyžiadal desiatky životov v Kyjeve.
Útoky na Družbu
Ukrajinské drony v uplynulých dňoch viackrát zasiahli ropovod Družba v Brjanskej oblasti. Výsledkom bol niekoľkodňový výpadok dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Dodávky sa obnovili až v utorok.
Maďarská kritika Kyjeva
Podľa šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa sú útoky na Družbu priamym ohrozením pre Budapešť aj Bratislavu. „Ukrajina vie, že tieto útoky škodia skôr Maďarsku a Slovensku než Rusku,“ napísal na Facebooku. Neskôr Slovensko a Maďarsko spoločne adresovali list šéfke európskej diplomacie Kaje Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danu Jörgensenovi, v ktorom sa sťažovali na opakované útoky.
Západ sa od ruskej ropy odpojil, nie však všetci
Po začiatku ruskej invázie sa väčšina krajín EÚ rozhodla odstaviť od ruských zdrojov energie. Maďarsko a Slovensko si však ponechali dovoz cez ropovod Družba, čo im Kyjev dlhodobo vyčíta.