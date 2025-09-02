Austrália prikáže technologickým gigantom zastaviť šírenie deepfake nahých fotografií a nástrojov na stalking

SYDNEY - Austrália v utorok oznámila, že zaviaže technologických gigantov, aby zabránili používaniu online nástrojov na vytváranie deepfake nahých fotografií alebo na nevyžiadané online sledovanie ľudí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Nudify“ aplikácie pomocou umelej inteligencie digitálne odstraňujú oblečenie alebo generujú sexualizované snímky. Pre ich online šírenie zosilneli obavy zo sexuálneho vydierania zameraného na deti. „Nie je miesto pre aplikácie a technológie, ktoré sa používajú výlučne na zneužívanie, ponižovanie a ubližovanie ľuďom, najmä našim deťom,“ povedala ministerka komunikácií Anika Wellsová. Vláda podľa nej tiež využije „každú páku“ na obmedzenie prístupu k aplikáciám na stalking a prenesie zodpovednosť na technologické spoločnosti.
Šírenie nástrojov umelej inteligencie viedlo k novým formám zneužívania detí vrátane škandálov s pornografiou na univerzitách a školách po celom svete, kde tínedžeri vytvárajú sexualizované obrázky svojich spolužiakov. Nedávny prieskum mimovládnej organizácie Save the Children zistil, že každý piaty mladý človek v Španielsku sa stal obeťou deepfake nahých fotografií, ktoré boli zdieľané online bez ich súhlasu.
Austrália je v popredí globálneho úsilia o obmedzenie škôd zo zneužívania na internete, najmä tých, ktoré sú zamerané na deti. V novembri schválila prelomové zákony obmedzujúce vstup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré nadobudnú účinnosť do konca tohto roka. Gigantom sociálnych médií ako Facebook, Instagram, YouTube a X hrozia za porušenie zákazu pre tínedžerov pokuty až do 49,5 milióna austrálskych dolárov (takmer 28 miliónov eur).