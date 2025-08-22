Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Putin otočil: Zmenil svoje požiadavky na mier! Bez nich koniec vojny nebude

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong)
MOSKVA - Podľa zdrojov agentúry Reuters žiada Kremeľ neutralitu Ukrajiny, vzdanie sa časti Donbasu a záväzok, že Kyjev nikdy nevstúpi do NATO.

Nové požiadavky z Moskvy

Ruský prezident Vladimir Putin podľa informácií agentúry Reuters stanovil nové podmienky pre ukončenie vojny proti Ukrajine. Kremeľ žiada, aby sa Kyjev vzdal všetkých území na východe Donbasu, zanechal ambície vstupu do NATO, neprijal na svoje územie západné jednotky a obmedzil svoju armádu.

Podľa troch zdrojov oboznámených s vnútornými debatami v Moskve tak Putin ustúpil zo širších územných nárokov z júna minulého roka. Vtedy si Rusko nárokovalo celé regióny Donbasu, Chersonu a Záporožia. Teraz trvá na tom, aby Ukrajina úplne opustila časti Donbasu, ktoré Rusko už ovláda, a aby sa frontové línie v Chersonskej a Záporožskej oblasti zmrazili.

Čo Rusko ponúka a čo odmieta Kyjev

Moskva momentálne kontroluje asi 88 % Donbasu a približne 73 % Chersonu a Záporožia. Podľa zdrojov by Kremeľ mohol byť ochotný vrátiť menšie časti Charkovskej, Sum­skej a Dnepropetrovskej oblasti, ktoré drží.

Kyjev však o územných ústupkoch nechce ani počuť.

„Ak hovoríme o stiahnutí sa len z východu, to urobiť nemôžeme. Ide o prežitie našej krajiny vrátane najsilnejších obranných línií,“ vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

NATO ako červená čiara

Putin zároveň trvá na tom, aby Ukrajina nevstúpila do NATO a aby sa aliancia zaviazala, že sa nebude rozširovať smerom na východ. Ďalším bodom ruských požiadaviek má byť zníženie počtu a sily ukrajinských ozbrojených síl.

Správa prišla len niekoľko dní po tom, čo sa na Aljaške stretli americký prezident Donald Trump a Putin. Diskusia trvala viac než tri hodiny za zatvorenými dverami, no jej obsah zostal utajený. Podľa anonymných zdrojov sa hovorilo o možnostiach kompromisu ohľadom Ukrajiny.

Následne sa v Bielom dome stretol Trump so Zelenským aj západnými lídrami. Odvtedy sa špekuluje, či by mohlo dôjsť k priamemu summitu Putin–Zelenskyj.

Chladná odpoveď Moskvy

Kremeľ však krotil očakávania. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov upozornil, že osobné rokovanie ruského a ukrajinského prezidenta by si vyžadovalo „dlhé a dôkladné prípravy“.

„Prezident to opakoval mnohokrát. Najdôležitejšie je, aby sa o tieto formáty neusilovalo len kvôli médiám či večerným správam,“ citovala Lavrova stanica Polsat News.

Trumpova ostrá kritika Bidena

Trump vo štvrtok na sociálnej sieti Truth Social dodal, že napadnutá krajina nemôže vyhrať vojnu, ak nemá možnosť útočiť na agresora: „Je to ako v športe – ak má tím fantastickú obranu, ale nesmie hrať v útoku, nemá šancu vyhrať! To isté platí pre Ukrajinu a Rusko. Podvodný a neschopný Joe Biden nedovolil Ukrajine BOJOVAŤ, len sa brániť,“ napísal Trump. „Čakajú nás zaujímavé časy!!!“

Ďalšie zo Zoznamu