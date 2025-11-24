Taliani bojujú proti turistom: RADIKÁLNE opatrenia! Milovníci kávy sa musia pripraviť na ZMENY

FLORENCIA – Návštevníkov talianskych miest čakajú od budúcoročnej sezóny výrazné zmeny. Jedno z najznámejších miest v Európe sa chystá na boj proti netolerantným turistom. Miestni tak dúfajú, že sa výrazne zníži počet návštevníkov najmä počas letných mesiacov.
Mesto, kde našiel inšpiráciu nejeden umelec a ktoré navštívi mnoho turistov, sa od budúceho roku pripravuje na boj proti turistom. Najznámejšie ulice Florencie sa zmenia na nepoznanie. Zmiznú z nich vonkajšie terasy. Informuje o tom denník The Times.
Znečistené ulice
Nové pravidlá majú ovplyvniť celkom 50 ulíc tohto severotalianskeho mesta. Nevyhne sa tomu ani preslávený most Ponte Vecchio. Radnica sa vyjadrila, že opatrenia chce zaviesť z dôvodu neporiadku a vyhodených odpadkov v uliciach, ktoré po sebe zanechávajú turisti. Okrem toho sa má po odstránení terás zlepšiť aj doprava v centre mesta.
Vo Florencii sa okrem toho zavedú na ďalších 73 miestach prísnejšie predpisy na zriadenie vonkajších terás a posedení pred podnikmi. Ako pripomína denník, slnečníky by sa mohli stať minulosťou.
Miestni sú spokojní
Majitelia barov a reštaurácii s takýmito pravidlami ale nesúhlasia. Posedenie na vonkajších terasách považujú za hlavný zdroj príjmu najmä v letných mesiacoch. Väčšina miestnych však s novými podmienkami súhlasí. "V letných mesiacoch sú cesty (vo Florencii) doslova prekážkovou dráhou," sťažuje sa nemenovaný obyvateľ. Centrum Florencia patrí do zoznamu chráneného dedičstva UNESCO.
Florencia však nie je jediná, ktorá sa rozhodla bojovať proti turistom. Turín len prednedávnom obmedzil fajčenie na verejnosti. Zapáliť si môžete len vtedy, keď v okolí piatich metrov nie je ďalšia osoba, prípadne, keď osobám vo vašej blízkosti fajčenie neprekáža.