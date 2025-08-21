NATO založí logistické centrum vo Švédsku: TOTO je cieľom

ŠTOKHOLM - Švédske mesto Enköping sa stane sídlom veliteľstva logistiky NATO, ktoré bude koordinovať presuny vojakov v severnej Európe, oznámila vo štvrtok vláda v Štokholme. Informuje správa agentúry AFP.
„Prítomnosť NATO vo Švédsku posilňuje našu bezpečnosť a odstrašujúcu (silu). Logistické centrum pomáha pri obrane severného krídla NATO,“ povedal minister obrany Pal Jonson. Podľa vlády bude základňa v čase mieru zamestnávať okolo 70 ľudí. „V stave zvýšenej pohotovosti a v prípade vojny sa počet zamestnancov veliteľstva môže zvýšiť na 160,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.
Základňa do roku 2027
Ozbrojené sily dostali za úlohu pripraviť a vybudovať základňu, ktorá bude prevádzkyschopná do konca roka 2027. Jonson pre verejnoprávnu televíziu SVT povedal, že práca v centre bude „zahŕňať prepravu rôznych zásob, ako napríklad paliva, munície a náhradných dielov“. „Cieľom je byť schopný prepraviť veľké množstvo zariadení a personálu naprieč švédskym územím,“ ozrejmil šéf rezortu obrany. Švédsko sa stalo 32. členom Severoatlantickej aliancie 7. marca 2024.