Desivé odhalenie tajných služieb: TOTO sú Putinove plány! Príprava na vojnu s NATO a to nie je všetko

MOSKVA - Do roku 2030 chce byť pripravený. Rusko údajne systematicky pripravuje krajinu na vojenský konflikt s alianciou NATO – a nešetrí. Podľa ukrajinskej rozviedky sa Putin chystá investovať astronomickú sumu a Európa má byť v ohrození skôr, ako si pripúšťa.
Biliónový rozpočet na vojnu
Znepokojivé zistenia prichádzajú z ukrajinskej vojenskej rozviedky. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Polsat News, Kremeľ pripravuje gigantický plán na rozsiahlu militarizáciu krajiny. Jeho cieľ je jednoznačný: pripraviť Ruskú federáciu na vojnu s NATO. A to už do roku 2030.
„Ide o najväčší vojenský program od osemdesiatych rokov,“ uviedol šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov. „Prioritou číslo jeden je pripraviť Rusko na ozbrojený konflikt so Severoatlantickou alianciou. Každý krok, každý rozpočet, každé rozhodnutie smeruje k tomuto cieľu.“
Celková investícia do armády má presiahnuť hranicu jedného bilióna dolárov.
Francúzsky generál varuje: Rusko sa stáva reálnou hrozbou
Obavy zo strany Ukrajiny zdieľajú aj na Západe. Francúzsky generál Thierry Burkhard v rozhovore pre agentúru Unian uviedol, že Moskva sa prezbrojuje tempom, aké nemá obdobu. Ak sa nič nezmení, do roku 2030 sa Rusko podľa neho premení na reálnu vojenskú hrozbu pre celú Európu.
„Rusko bude mať dostatok prostriedkov na to, aby sa stalo vážnou hrozbou pre západné štáty, najmä tie európske,“ zdôraznil Burkhard. Podľa neho je preto nevyhnutné okamžite zvýšiť výdavky na obranu.
Zbrane nestačia. Európa potrebuje novú stratégiu
Burkhard zároveň apeluje na európske armády, aby sa nielen prezbrojili, ale radikálne prehodnotili aj svoje vojenské stratégie. Nestačí investovať do dronov a techniky. Dôležité bude podľa neho zosúladiť pozemné, námorné aj letecké sily.
„Drony má dnes každý. Ale vyhrá tá armáda, ktorá dokáže bojovať koordinovane – na súši, vo vzduchu aj na mori,“ podčiarkol generál.
Psychická výdrž ruských vojakov desí
Nebezpečenstvo podľa Burkharda nespočíva len v počte zbraní, ktoré bude mať Rusko k dispozícii. Hrozbu vidí aj v samotných vojakoch. Ich odhodlanie je podľa neho extrémne.
„Ruskí vojaci budú brániť svoju vlasť do posledného dychu,“ povedal a dodal: „Ruský národ vždy vydrží o päť minút dlhšie než my.“