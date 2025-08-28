Všetci členovia NATO tento rok vynaložia na obranu dve percentá HDP: TÁTO krajina najviac

BRUSEL - Všetky členské štáty NATO tento rok splnia dlhodobý cieľ a vynaložia na svoju obranu dve percentá HDP. Iba tri z nich - Poľsko, Litva a Lotyšsko - však v súčasnosti dosahujú nový cieľ, ktorý aliancia stanovila v júni, a navýšila ním výdavky na obranu na 3,5 percent HDP. Vyplýva to z údajov NATO zverejnených vo štvrtok, píše agentúra Reuters.
Odhady aliancie vo štvrtok ukázali, že ešte minulý rok viac ako desať z 32 členských štátov NATO nedosiahlo dvojpercentný cieľ, na ktorom sa dohodli v roku 2014. Údaje za rok 2025 však ukázali, že všetci spojenci tento cieľ splnia. Sedem z nich vynaloží na obranu minimálne dve percentá, zatiaľ čo niekoľko ďalších o niečo viac.
Najviac prostriedkov na obranu má Poľsko
Podľa údajov NATO vynakladá najviac prostriedkov na obranu Poľsko - 4,48 percent HDP. Nasleduje Litva so štyrmi percentami a Lotyšsko s 3,73 percentami. Toto sú jediné členské štáty NATO, ktoré v súčasnosti prekračujú nový cieľ výdavkov na obranu vo výške 3,5 percent HDP, ktorý aliancia schválila v júni v Haagu. Lídri sa dohodli, že tento cieľ dosiahnu do roku 2035 ako súčasť širšieho plánu vynaložiť až päť percent HDP na obranu, kybernetickú bezpečnosť či modernizáciu ciest a prístavov.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vo svojom prejave pri otvorení továrne na muníciu v Nemecku ocenil vyššie výdavky členov aliancie na obranu, ale zdôraznil, že je dôležité premeniť tieto dodatočné prostriedky na vojenské kapacity. „Samotné peniaze nezaručujú bezpečnosť... Odstrašujúci účinok nezabezpečuje päť percent. Odstrašujúci účinok zabezpečuje schopnosť... bojovať s potenciálnymi nepriateľmi,“ vyhlásil Rutte.