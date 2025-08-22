Prekvapivý a desivý pohľad: Vodič kamiónu OBEDOVAL priamo počas jazdy! Policajti ho zachytili na DIAĽNICI

JUŽNÁ MORAVA - Vodiči sa snažia mnohokrát skĺbiť prácu s bežnými potrebami. Nie vždy to ale vychádza a pri mnohých prípadoch nehazardujú len s vlastným životom, ale ohrozujú aj ostatných členov cestnej premávky. Vodič kamiónu však patrí k úplnej špičke. Očividne sa musel ponáhľať, pretože za zastavenie mu nestálo ani naobedovať sa z taniera.
Pitie za volantom počas jazdy využíva takmer každý vodič. S jedlom je to už horšie, no najväčším hazardom je obedovať z taniera priamo počas jazdy. Tento vodič kamiónu zrejme vôbec neuvažoval nad tým, čo by sa mohlo stať. Záber na kamionistu sa podarilo spraviť juhomoravským policajtom, ktorí o tom informovali na sociálnej sieti Facebook.
Jazdu korigoval len predlaktím
Ako píše česká polícia, zábery vodiča kamiónu sa podarilo spraviť vďaka špeciálnemu kamerovému systému vozidla Iveco Daily. Kamionista si počas jazdy prestrel za volantom a jedol priamo z taniera. Volant korigoval len ľavým predlaktím, pretože v jednej ruke držal tanier a v druhej lyžicu. Navyše toto celé sa odohrávalo v čase, keď sa s kamiónom presúval po diaľnici.
Policajti toto šialenstvo o chvíľu prerušili, keď kamión zastavili. Zahraničnému vodičovi uložili mastnú pokutu. "Zrejme si neuvedomoval, čo sa môže stať, keď s takým kolosom ide po diaľnici na juhu Moravy. Iste chutný obed dostal po uložení pokuty veľmi trpkú príchuť. Jedlo si predražil o rovnú tisícku," informoval hpre iDNES hovorca českej polície Bohumil Malášek.