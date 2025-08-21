Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

Polícia obvinila brazílskeho exprezidenta Bolsonara z marenia jeho procesu

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro
Brazílsky prezident Jair Bolsonaro (Zdroj: TASR/AP Photo/Eraldo Peres)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BRASILIA - Brazílska federálna polícia obvinila exprezidenta Jaira Bolsonara a jeho syna Eduarda z toho, že sa snažili mariť proces na najvyššom súde, kde bývalý krajne pravicový prezident čelí procesu kvôli pokusu o prevrat. Informovala o tom v noci na dnes agentúra EFE. Podľa nej z tej istej policajnej správy tiež vyplýva, že exprezident chcel žiadať o politický azyl v Argentíne.

Brazílska polícia našla v jednom z mobilných telefónov zhabaných Bolsonarovi dokument so žiadosťou o politický azyl adresovaný argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileiovi. Text, ktorý bol v Bolsonarovom telefóne od minulého roka, nemá dátum ani nie je podpísaný a uvádza sa v ňom, že exprezident je vo svojej krajine obeťou politickej perzekúcie. Tou označuje Bolsonaro a jeho priaznivci jeho trestné stíhanie a opatrenia, ktoré sudca najvyššieho súdu pre exprezidenta vydal.

Sudca Alexandre de Morales minulý mesiac nariadil Bolsonarovi nosiť elektronický náramok kvôli tomu, že by sa mohol snažiť utiecť pred trestným stíhaním, a zakázal mu publikovať na sociálnych sieťach príspevky súvisiace s jeho procesom. Začiatkom augusta potom sudca uvalil na exprezidenta domáce väzenie pre porušenie týchto opatrení. Moraes tak urobil po tom, čo Bolsonarovi synovia publikovali na sociálnych sieťach príspevky, ktoré podľa sudcu podnecovali k útokom na najvyšší súd a podporovali zasahovanie do brazílskeho súdnictva.

Podľa policajnej správy, z ktorej citovali v stredu brazílske a ďalšie médiá, tiež Bolsonaro a jeho syn Eduardo, ktorý už asi pol roka pobýva v Spojených štátoch, podnecovali vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa "k nepriateľským činom voči Brazílii". Trump Bolsonarovo stíhanie kritizuje a jeho vláda kvôli tomu uvalila sankcie na Moraesa a zvýšila clá na dovoz brazílskeho tovaru do USA.

Bolsonaro, ktorý stál na čele Brazílie od januára 2019 do konca roku 2022, a niekoľko ďalších osôb je obžalovaných z pokusu o prevrat. Podľa prokuratúry sa ho dopustili tým, že sa snažili zabrániť nástupu ľavicového politika Luiza Inácia Luly da Silva do úradu prezidenta. Lula v októbri vo voľbách Bolsonara porazil, vtedajší prezident výsledky ale dlho odmietal uznať a priživoval protesty svojich priaznivcov, ktorí organizovali demonštrácie i blokády ciest a pred kasárnami v rade miest požadovali zásah armády proti Lulovmu nástupu do funkcie 1. januára 2023. Krátko potom, 8. januára, niekoľko tisíc ľudí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úradu a najvyššieho súdu v brazílskej metropole, kde ničili majetok.

O vine či nevine Bolsonara, ktorému hrozí až 40 rokov väzenia, a ďalších obžalovaných v tomto procese by mal súd rozhodnúť na pojednávaní, ktoré sa začne 2. septembra. Trestné stíhanie exprezidenta Bolsonara vyvolalo v Brazílii množstvo demonštrácií jeho priaznivcov a pred dvoma týždňami tiež bojkot v parlamente, kde poslanci jeho strany požadovali amnestiu pre neho a jeho spoluobžalovaných. Začiatkom tohto mesiaca sa konali v mnohých brazílskych mestách masové demonštrácie, na ktorých ľudia protestovali aj proti Lulovej vláde a chválili Trumpa, že stojí na Bolsonarovej strane.

Viac o téme: Obvinenie BrazíliaJair Bolsonaro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Amazónia prišla o 52
Amazónia prišla o 52 miliónov hektárov prirodzenej vegetácie: Je to plocha väčšia ako Španielsko
Zahraničné
Brazílsky prezident Jair Bolsonaro
Obhajcovia bývalého brazílskeho prezidenta žiadajú oslobodzujúci rozsudok v kauze pokusu o prevrat
Zahraničné
Slovenský pas
Slovenský pas je výnimočný! Patrí medzi desiatku najsilnejších na svete: Takéto sú výhody
Domáce
V továrni na palivo
Obrovská explózia v továrni na výbušniny si vyžiadala životy 9 ľudí! Výbuch vážne poškodil aj okolité domy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu, hovorí Blanár
Žiadna veľmoc nemôže pošliapavať a narušovať zvrchovanosť menšieho štátu, hovorí Blanár
Správy
Slovensko sa musí aktívne podieľať na formovaní bezpečnostnej architektúry, tvrdí Raši
Slovensko sa musí aktívne podieľať na formovaní bezpečnostnej architektúry, tvrdí Raši
Správy
Halu v Osake, v ktorej vystavuje aj Slovensko, navštívili vyše 2 milióny ľudí
Halu v Osake, v ktorej vystavuje aj Slovensko, navštívili vyše 2 milióny ľudí
Správy

Domáce správy

Polícia obvinila troch mužov
Polícia obvinila troch mužov v súvislosti s krádežou bicyklov v Dunajskej Strede
Domáce
FOTO Erik Tomáš
Zámer Práca namiesto dávok vytvorí nové pracovné miesta cez rezort dopravy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Pietna spomienka Konfederácie politických
Pred 57 rokmi vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Československa: Takto si to pripomínajú slovenskí politici
Domáce
V Trstenej vyrastie Centrum talentov hornej Oravy: Nová šanca pre deti a mládež za 1,5 milióna eur
V Trstenej vyrastie Centrum talentov hornej Oravy: Nová šanca pre deti a mládež za 1,5 milióna eur
Námestovo

Zahraničné

V Taliansku zadržali Ukrajinca
V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream
Zahraničné
abú Walá
Vodcu Islamského štátu v Nemecku môžu po odpykaní trestu vyhostiť
Zahraničné
Ilustračná foto.
Iránske námorníctvo začalo prvé vojenské cvičenia po vojne s Izraelom
Zahraničné
Záchrana chlapca bola komplikovaná
Dráma vo Viedni: Tínedžer zo Slovenska si chcel pozrieť hviezdy! Spadol zo šiesteho poschodia
Zahraničné

Prominenti

Obrovský STRACH obyvateľov Bratislavy:
Obrovský STRACH obyvateľov Bratislavy: Salátová upozorňuje na PROBLÉM s bezdomovcami... HANBA!
Domáci prominenti
ZVRAT v prípade smrti
ZVRAT v prípade smrti Hulka Hogana (†71): Všetko je inak? Pravdu má odhaliť POLICAJNÉ VIDEO!
Zahraniční prominenti
Grape 2025, Becca
Slovenská moderátorka (34) je opäť ZAMILOVANÁ: Zbalila svalovca... O 10 rokov mladšieho!
Domáci prominenti
Jessica Alba
Jessica Alba sa po ROZCHODE stráca pred očami: FOTO v plavkách ako dôkaz!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Záchranné centrum pre voľne
Po králikoch sa objavili zombie veverice: Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich, ide o nebezpečného parazita!
Zaujímavosti
Poklad ukrytý v kráteri:
Poklad ukrytý v kráteri: Banská Štiavnica láka bohatou históriou a prírodnými krásami
dromedar.sk
Vedci varujú: Covid môže
Vedci varujú: Covid môže zanechať nečakaný následok, zvyšuje sa riziko infarktu a mozgovej mŕtvice!
Zaujímavosti
Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia
Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia z kuchyne navždy zničí pleseň vo vašej práčke! Trik za pár centov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!
Ťahá vojna ruskú ekonomiku ku dnu? Rusov zrejme čakajú vyššie dane a škrty!
Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Energopomoc bude stáť stovky miliónov, kto ju zaplatí a čo to urobí s cenami?
Energopomoc bude stáť stovky miliónov, kto ju zaplatí a čo to urobí s cenami?
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!

Šport

VIDEO Hrôzostrašné zábery z futbalových tribún: Duel sa nedohral kvôli násilnosti fanúšikov
VIDEO Hrôzostrašné zábery z futbalových tribún: Duel sa nedohral kvôli násilnosti fanúšikov
Ostatné
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali: Slafkovský odhalil osobné ciele do ďalších rokov
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali: Slafkovský odhalil osobné ciele do ďalších rokov
Slovensko
Hotovo, je koniec: Český futbalista uzavrel kariéru v najlepšom veku, dôvod je jednoduchý
Hotovo, je koniec: Český futbalista uzavrel kariéru v najlepšom veku, dôvod je jednoduchý
Česko
Hviezdu Premier League ukradli najväčšiemu rivalovi: Arsenal dotiahol príchod strateného syna
Hviezdu Premier League ukradli najväčšiemu rivalovi: Arsenal dotiahol príchod strateného syna
Premier League

Auto-moto

Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Jerònimo Martins ponúka jedinečnú príležitosť získať kariérny náskok!
Jerònimo Martins ponúka jedinečnú príležitosť získať kariérny náskok!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ktorý z týchto 3 psychologických typov ste v práci vy? Jeden vás môže potiahnuť, druhý spomaľuje
Ktorý z týchto 3 psychologických typov ste v práci vy? Jeden vás môže potiahnuť, druhý spomaľuje
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov

Technológie

Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Toto lietadlo nám chce otvoriť obežnú dráhu Zeme. Vzlieta ako lietadlo, no do vesmíru letí ako raketa
Technológie
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Google prináša Pixely 10 na Slovensko a doslova odpálil technologickú bombu
Správy
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Technológie
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Umelá inteligencia

Bývanie

Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete

Pre kutilov

Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nájde herec Liam Hemsworth po rozvode s Miley Cyrus šťastie? Diamantový prsteň na ruke jeho priateľky vyvolal špekulácie
Zahraničné celebrity
Nájde herec Liam Hemsworth po rozvode s Miley Cyrus šťastie? Diamantový prsteň na ruke jeho priateľky vyvolal špekulácie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Marcinková po úmrtí Anny
Domáce
Marcinková po úmrtí Anny Záborskej (†77): Rozhodla sa prehovoriť o spoločnom TAJOMSTVE! TOTO ich spájalo
AKTUÁLNE Personál čakal ráno
Domáce
AKTUÁLNE Personál čakal ráno šok: Do bratislavskej nemocnice sa vlámali zlodeji!
PRVÉ REAKCIE politikov na
Domáce
PRVÉ REAKCIE politikov na smrť Anny Záborskej (†77): Kolegovia smútia, dojemné slová Bittó Cigánikovej
Vážna nehoda na D1:
Domáce
Vážna nehoda na D1: Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, medzi zranenými sú aj deti

Ďalšie zo Zoznamu