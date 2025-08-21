Lifting zadku sa stal nočnou morou: Žena podstúpila nevydarený zákrok! Odvtedy nevie chodiť ani rozprávať

MIAMI - Kozmetický zákrok, ktorý mal priniesť krajšiu postavu, sa premenil na nočnú moru. Päťdesiatročná Daidys Pena Garces po komplikáciách po tzv. brazílskom butt lifte utrpela pľúcnu embóliu, ktorá jej spôsobila vážne poškodenie mozgu. Odvtedy nedokáže chodiť, rozprávať ani sama jesť.
Zákrok, ktorý navždy zmenil život
Garces podstúpila operáciu v Miami na jar 2023. Podľa žaloby jej zákrok vykonal neodborný a necertifikovaný chirurg. Procedúra, známa ako BBL (Brazilian Butt Lift), zahŕňa odsatie tuku z bokov, brucha či iných častí tela a jeho následné injekčné vpravenie do zadku.
Krátko po operácii sa Garces začala cítiť zle. O niekoľko týždňov neskôr utrpela pľúcnu embóliu, ktorá spôsobila vážne poškodenie mozgu. Nasledovalo sedem mesiacov hospitalizácie a lekári dnes hovoria o veľmi nepriaznivej prognóze.
Manžel: „Už nikdy nebude chodiť ani hovoriť“
Jej manžel Jorge Fernandez sa zo dňa na deň stal opatrovateľom. V rozhovore priznal, že život jeho ženy sa obrátil naruby: „Bola moja prvá láska… A teraz už nikdy nebude chodiť, hovoriť ani jesť sama.“
Žaloba proti klinike
Rodina už podala žalobu. Podľa právničky Lavenie Santos je jednoznačné, že embólia vznikla v dôsledku operácie. „Garces by nikdy nešla na tak rizikový zákrok, keby vedela, že lekár nebol certifikovaný plastický chirurg,“ vyhlásila pre stanicu WSVN.
Zároveň upozornila, že v štáte Florida neexistuje zákon, ktorý by vyžadoval, aby lekár vykonávajúci BBL mal špecializáciu z plastickej chirurgie.
Rastúce náklady a pomoc cez verejnú zbierku
Garces je dnes úplne odkázaná na cudziu pomoc. Rodina preto založila GoFundMe kampaň, ktorá má pokryť náklady na starostlivosť a úpravu domu tak, aby žena mohla aspoň čiastočne zvládať každodenné aktivity.
Na stránke zbierky sa píše: „Daidys potrebovala akútnu lekársku starostlivosť a strávila sedem mesiacov v nemocnici. Teraz nedokáže zvládať žiadne denné činnosti bez asistencie. Okrem náročnej rekonvalescencie čelí aj rastúcim účtom za liečbu.“
Rizikové operácie a varovania odborníkov
BBL patrí k najnebezpečnejším kozmetickým procedúram – odborníci už roky varujú pred jeho vysokou úmrtnosťou. Napriek tomu je vyhľadávaný pre svoj efekt na vzhľad postavy.
Britské ministerstvo zdravotníctva preto oznámilo, že v spolupráci s platformou TikTok spustí kampaň, ktorá má ľuďom ukázať riziká podobných zákrokov v zahraničí a poradiť, ako sa chrániť pred neodbornými zásahmi.