Lindsay Lohan vyvrátila PLASTIKY: Na krásu má vraj TENTO RECEPT... Fanúšikovia ju VYSMIALI!

Lindsay Lohan (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Lindsay Lohan má za sebou ťažkú minulosť. Od roku 2006 bojovala so závislosťou na alkohole a drogách, ku ktorým sa pridali aj problémy so zákonom. V roku 2022 sa však vrátila na scénu v plnej kráse a ohurovala dokonalou vizážou. Mnohí za jej premenou hľadali plastických chirurgov. Ona však tvrdí, že to je inak - toto jej vraj pomohlo k aktuálnemu vzhľadu!