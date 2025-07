Hviezda závislá od PLASTÍK: Mega pery, XXL prsia a zozadu... Uff, žiadna sláva!

Katie Price (Zdroj: Profimedia)

Glamour Modelka Katie Price, ktorú verejnosť pozná aj pod pneudonymom Jordan, prepadla plastikám natoľko, že dnes už svoju prirodzenú verziu absolútne nepripomína. Je od nich doslova závislá, čo v minulosti potvrdila aj jej mama Amy.

„Nechcela som, aby podstúpila nejaké operácie, tak som ich niekoľko zrušila. Potom sa naučila, že mi to nemá hovoriť. Myslím, že je to telesná dysmorfická porucha a podľa mňa je to s jej tetovaniami rovnaké. podľa mňa sú jej prsia smiešne, keď sa ma na to pýtate,“ vyjadrila sa.

(Zdroj: Profimedia)

Za sebou má viac ako 17 rôznych operácií pŕs, minimálne 4 facelifty, operáciu nosa, liposukciu a kontrúrovanie tela, dvakrát zväčšenie zadku, výplne a botox či zubné implantáty. A v januári magazín Closer odhalil, že tento rok plánuje dalších 6 zákrokov - korekciu uší, lifting krku, brady kolien a chrbta a ďalšiu operáciu pŕs či zadku.

Hoci je modelka so svojim vzhľadom večne nespokojná, telom sa rada pýši. Aj tentokrát ho v Dubaji predviedla v celej svojej kráse. Ukázala mega pery, XXL prsia... No keď sa otočila zozadu - nebola to žiadna sláva. Napriek výplniam je koža na jej zadku povädnutá. Zrejme aj to plánuje vyriešiť spomínaným liftingom. Nechajme sa prekvapiť, kedy si Katie povie dosť!

(Zdroj: Profimedia)