NEŠŤASTIE v Nemecku: Pod Slovákmi sa zrútila plošina z výšky 38 metrov! Oliver (19) a Martin (23) bojujú o život

BRATISLAVA/BUTZBACH - Dvaja mladí Slováci, 19-ročný Oliver a 23-ročný Martin, utrpeli vážne zranenia po páde z 38-metrovej výšky na stavbe v nemeckom meste Butzbach. Nešťastie sa stalo 12. augusta 2025, keď sa pracovná plošina, na ktorej stáli, zrútila z výšky 38 metrov z doposiaľ neznámych príčin. Obaja bojujú v nemocnici o život.
Dňa 12. augusta 2025 sa dvom mladým Slovákom obrátil život naruby. Počas práce na stavbe v nemeckom meste Butzbach dvaja slovenskí kolegovia ocitli na plošine vo výške 38 metrov, ktorá sa zrútila. Pád zodpovedá výške dvanásť poschodí.
"Montéri sa nachádzali na zavesenej pracovnej plošine počas výstavby vysokoregálového skladu, keď sa plošina z doposiaľ nevysvetlených príčin uvoľnila zo svojho ukotvenia vo výške približne 38 metrov a zrútila sa na zem. Prví záchranári na mieste poskytli zraneným okamžitú pomoc a privolali ďalšie záchranné zložky," informoval v oficiálnej správe Hasičský zbor mesta Butzbach. Vyšetrovanie príčin tejto závažnej nehody vedie nemecká kriminálna polícia.
Oliver bojuje o život
Prvým Slovákom, ktorý po páde plošiny bojuje o život, je 19-ročný Oliver, ktorý sa po úspešnej maturite rozhodol odísť cez leto do Nemecka a plniť si svoj sen ako elektrikár. To sa však zmenilo po páde plošiny na boj o život. Oliver bol pre viaceré devastačné poranenia okamžite prevezený vrtuľníkom do nemocnice Varisano Franfurkt Hóchst Clinic, kde podstúpil niekoľko náročných operácií mozgu a chrbtice.
Aj keď mu lekári spočiatku nedávali žiadnu šancu na život, jeho srdce bojuje ďalej. Už absolvoval niekoľko operácií mozgu a chrbtice, no Olivera čaká ešte dlhá a náročná cesta liečby, ktorá je finančne náročná. Vznikla preto finančná zbierka, v ktorej môžu na tranparentný účet prispievať ľudia a ť tak Oliverovi a jeho rodine nádej. Každý deň pri synovi stojí jeho mama, ktorá verí, že sa vráti domov k svojej rodine - k 12-ročnému bratovi, otcovi, krstnej mame a starým rodičom.
"Situácia je oveľa komplikovanejšia – sme v aktívnom kontakte so zdravotnými zariadeniami aj s poisťovňami, slovenskými aj zahraničnými. Prebieha vyšetrovanie okolností celej udalosti. Akonáhle budeme mať všetky 'čísla' a podmienky liečby, poskytneme ďalšie informácie. Zatiaľ je pre nás prioritou sústrediť sa na Oliverovu liečbu a podporu. Všetky financie, ktoré prídu cez transparentný účet, budú využité priamo na pokrytie liečby a súvisiacich nákladov s prevozmi a i., ktoré už teraz odhadom výrazne prevyšujú doplatky poisťovní," opisujú v zbierke. Zatiaľ je Oliverov prevoz na Slovensko kvôli jeho vážnemu zdravotnému stavu nemožný.
O život bojuje aj Slovák Martin
Druhým ťažko zraneným robotníkom je 23-ročný Martin z Vavrečky, ktorého život skúša už od narodenia. Ťažký osud mu život nadelil už ako bábätku, keď uzrel tento svet očami v 6. mesiaci tehotenstva. Ako opisuje rodina, za pomoci jeho matky si prešiel rôznymi náročnými rehabilitáciami, cvičením či bojom o svoj život.
"Ďalšia rana prišla, keď nám dňa 12. augusta 2025 oznámili, že Martinko spadol z 38 metrovej výšky spolu s kamarátom v meste Butzbach v Nemecku a opäť bojuje o svoj život. Po týždni hospitalizácie sme si mysleli, že je všetko už na lepšej ceste, ale opak bol pravdou. Maťko dostal silnú infekciu, kedy orgány prestali spolupracovať a prišiel o obidve nohy. Bojuje každý deň za svoj život, za svoje sny, za svoju budúcnosť," opisuje hrozné chvíle rodina.
Aj pre Martina bola kvôli vysokým nákladom, ktoré si liečba vyžaduje, vytvorená finančná zbierka. "Vyzbierané finančné prostriedky budú použité pre začiatočnú liečbu, dlhodobú rehabilitáciu, v lepšom prípade nové protézy, ktoré mu umožnia opäť stáť na nohách," znie cieľ zbierky.