Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PEZINOK - V sobotu (23. 8.) došlo v Pezinku k nešťastiu. V samoobslužnej autoumyvárni na Bratislavskej ulici zrazilo auto päťročného chlapca, ktorý po nehode bojuje v nemocnici o život.

Podrobnosti k prípadu priniesli noviny.sk. Incident sa stal krátko pred pol jednou popoludní, keď matka umývala svoje vozidlo a jej syn sa pohyboval v blízkosti. Podľa dostupných informácií sa chlapec v nestráženej chvíli presunul do vedľajšieho umývacieho boxu. V tom momente do priestoru vošlo ďalšie auto, ktorého vodič si dieťa nevšimol a chlapca zrazil. Následne, pri pokuse o dorovnanie auta, ho údajne prešlo ešte raz. Svedkovia vrátane matky mali celý incident vidieť a snažili sa vodiča upozorniť.

Následky nehody boli vážne. Päťročný chlapec utrpel závažné poranenia hrudníka a brucha. Záchranné zložky ho okamžite previezli do nemocnice. V súčasnosti je pacient hospitalizovaný v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), kde ho lekári udržiavajú v umelom spánku. Jeho stav je kritický a bojuje o život.

Prípad vyšetruje polícia

Polícia v Pezinku sa prípadom intenzívne zaoberá. "Dopravní policajti v Pezinku vykonávajú objasňovanie dopravnej nehody, ku ktorej došlo 23. augusta v čase okolo 12.40 h na Bratislavskej ulici v Pezinku. Podľa doposiaľ zistených informácií tu v priestoroch samoobslužnej autoumyvárne došlo k stretu osobného vozidla s maloletou osobou, ktorá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice,“ priblížila k prípadu hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Viac o téme: NehodaPezinokAutoumyvárňaPäťročný chlapec
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Záchrana chlapca bola komplikovaná
Dráma vo Viedni: Tínedžer zo Slovenska si chcel pozrieť hviezdy! Spadol zo šiesteho poschodia
Zahraničné
Ukradnuté auto, ktorým deti
Tragédia na zastávke električky: Štyri deti ukradli auto a zrazili ženu! Tá zraneniam podľahla
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Zahraničné
Ľudia vytvorili reťaz a
Dráma na Lido di Jesolo: Po zmiznutom chlapcovi pátrali desiatky ľudí! Skončilo sa to tragédiou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Správy
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Správy
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Šport

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po nezvestnom
Polícia pátra po nezvestnom 16-ročnom Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura: Naposledy bol videný na Krajinskej ceste
Domáce
Štátne drevo by mali
Štátne drevo by mali podľa Ľubomíra Galka prednostne dostať domáci spracovatelia
Domáce
Martin Hojsík
Progresívne Slovensko apeluje na investície do úspor energií namiesto dotovania ich cien
Domáce
Vo Vranove nad Topľou počas leta zmodernizovali materské školy: Nové podlahy aj kuchyne pre deti
Vo Vranove nad Topľou počas leta zmodernizovali materské školy: Nové podlahy aj kuchyne pre deti
Regióny

Zahraničné

minister financií SR Ladislav
Osem štátov vrátane Slovenska spája kapitálové trhy: Memorandum podpísal minister Kamenický v Záhrebe
Zahraničné
PSA sa stane dvojkou
Opel ruší plán predávať od roku 2028 v Európe len elektromobily: Ponechá si aj spaľovacie autá
Zahraničné
Najutajenejšia stavba NDR: Honeckerov
Najutajenejšia stavba NDR: Honeckerov bunker strážilo až 300 vojakov
dromedar.sk
Šok v Chorvátsku! Rybár
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Zahraničné

Prominenti

Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sám Doma po 35
Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!
Zahraniční prominenti
VULGARIZMY a urážky! Jasmina
VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN
Domáci prominenti
James Gandolfini akoTony Soprano
Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†96) seriálu Sopranovci!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti
Poklady ľudovej architektúry: 10
Poklady ľudovej architektúry: 10 najkrajších skanzenov, ktoré vám priblížia život našich predkov
dromedar.sk
V meste Omagh postrelili
HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Reprezentácia
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Veda a výskum

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Detaily nešťastia v autoumývarni
Domáce
Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život
Hriešne chvíle v letnom
Domáce
Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!
Šok v Chorvátsku! Rybár
Zahraničné
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Dramatický policajný zásah skončil
Domáce
Dramatický policajný zásah skončil streľbou a smrťou! Mrazivé OPISY svedkov a slová manželky zastreleného muža

Ďalšie zo Zoznamu