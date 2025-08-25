Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život

PEZINOK - V sobotu (23. 8.) došlo v Pezinku k nešťastiu. V samoobslužnej autoumyvárni na Bratislavskej ulici zrazilo auto päťročného chlapca, ktorý po nehode bojuje v nemocnici o život.
Podrobnosti k prípadu priniesli noviny.sk. Incident sa stal krátko pred pol jednou popoludní, keď matka umývala svoje vozidlo a jej syn sa pohyboval v blízkosti. Podľa dostupných informácií sa chlapec v nestráženej chvíli presunul do vedľajšieho umývacieho boxu. V tom momente do priestoru vošlo ďalšie auto, ktorého vodič si dieťa nevšimol a chlapca zrazil. Následne, pri pokuse o dorovnanie auta, ho údajne prešlo ešte raz. Svedkovia vrátane matky mali celý incident vidieť a snažili sa vodiča upozorniť.
Následky nehody boli vážne. Päťročný chlapec utrpel závažné poranenia hrudníka a brucha. Záchranné zložky ho okamžite previezli do nemocnice. V súčasnosti je pacient hospitalizovaný v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), kde ho lekári udržiavajú v umelom spánku. Jeho stav je kritický a bojuje o život.
Prípad vyšetruje polícia
Polícia v Pezinku sa prípadom intenzívne zaoberá. "Dopravní policajti v Pezinku vykonávajú objasňovanie dopravnej nehody, ku ktorej došlo 23. augusta v čase okolo 12.40 h na Bratislavskej ulici v Pezinku. Podľa doposiaľ zistených informácií tu v priestoroch samoobslužnej autoumyvárne došlo k stretu osobného vozidla s maloletou osobou, ktorá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice,“ priblížila k prípadu hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.