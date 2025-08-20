Šialená jazda Slovákov v Nemecku: Išli 220 km/h po diaľnici! Obidvom namerali neuveriteľné promile

EINHAUSEN - Neuveriteľný hazard so životom! Dvaja Slováci sa v Nemecku rútili v luxusnom Audi Q7 rýchlosťou až 220 kilometrov za hodinu, a to vo chvíli, keď mali spolu v krvi vyše deväť promile alkoholu. Ich divoká jazda po diaľniciach A67 a A5 v Hesensku sa takmer skončila tragédiou.
Šialená jazda v noci
Všetko sa odohralo v pondelok krátko pred pol jedenástou večer. Vystrašený vodič osobného auta zavolal políciu po tom, čo si všimol SUV so zahraničnou značkou, ktoré sa pohybovalo nebezpečne – raz išlo kľukato, inokedy prudko zrýchľovalo z 70 až na 220 km/h, píše denník Bild.
Svedok sa odhodlal riskovať a vozidlo sledoval, až kým k nemu policajti nedokázali priviesť hliadku. Zákrok sa uskutočnil na odpočívadle pri Weiterstadte na diaľnici A5. To, čo policajti zistili pri kontrole, bolo priam neuveriteľné.
Rekordné čísla na alkotestoch
Za volantom sedel 31-ročný Slovák, ktorému prístroj nameral 4,16 promile. Jeho 37-ročný krajan na mieste spolujazdca dopadol ešte „horšie“ – prístroj meranie nedokončil, pretože sa zastavuje pri hranici piatich promile.
„U spolujazdca už nebolo možné zistiť hodnotu, pretože prístroj sa pri dosiahnutí piatich promile automaticky vypne,“ uviedol hovorca polície. Policajti na mieste zhabali vodičovi vodičský preukaz.
Smrtiaca hranica alkoholu
V Nemecku platí nulová tolerancia nad 0,5 promile. Ak vodič prekročí 1,1 promile, automaticky sa to považuje za trestný čin pre „absolútnu nespôsobilosť na vedenie vozidla“.
Lekári a dopravní experti pritom zdôrazňujú, že hladina alkoholu nad 4 promile predstavuje pre človeka akútne ohrozenie života. Podľa ADAC v tejto fáze dochádza k strate ochranných reflexov, upadnutiu do kómy a postupnému zlyhávaniu krvného obehu až po zastavenie dýchania a srdca. Hodnota nad 5 promile je vo väčšine prípadov smrteľná.