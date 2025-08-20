Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Obrovský únik dát v Orange Belgicko! Hackeri získali údaje 850-tisíc klientov: Firma varuje pred zneužitím

BRUSEL - Belgický telekomunikačný operátor Orange Belgicko v stredu oznámil, že hackeri získali ešte koncom júla prístup k údajom 850.000 jeho klientov. Podľa spoločnosti však neprenikli k tzv. kritickým dátam, ako sú heslá, e-mailové adresy, bankové či finančné údaje, píše agentúra AFP.

„Hackeri získali prístup k jednému z našich IT systémov, ktorý obsahoval nasledujúce údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, číslo SIM karty, PUK kód a plán platieb,“ informuje operátor. „Hneď ako sme to zistili, naše tímy zablokovali prístup k postihnutému systému a sprísnili bezpečnostné opatrenia,“ dodal.

Belgická pobočka francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Orange uviedla, že upozornila príslušné orgány. Svojich klientov, ktorých údajov sa kybernetický útok týka, upovedomí prostredníctvom e-mailu aj SMS správy. „Odporúčame im, aby zostali ostražití voči akejkoľvek podozrivej komunikácii,“ dodala.

