Oddych sa zmenil na nočnú moru! Hackeri odcudzili z hotelov osobné údaje desaťtisícov dovolenkárov

RÍM - Skupina hackerov odcudzila z talianskych hotelov osobné údaje desaťtisícov dovolenkárov či obchodných cestujúcich zozbieraných pri registrácii. Oznámila to v stredu talianska polícia, informuje DPA.
Hackerská skupina Mydocs ponúkla v uplynulých dňoch na internete na predaj približne 70-tisíc takýchto dokumentov. Podľa polície prenikala od júna do rezervačných systémov luxusných hotelov v mestách ako Benátky a Terst, či aj na ostrove Capri. Získala pritom oskenované pasy, občianske preukazy či iné doklady hotelových hostí.
Talianske úrady informovali, že predmetné dokumenty sa predávajú na tzv. dark webe za 800 až 10-tisíc eur. Podľa denníka Corriere del Veneto je jedným z hotelov štvorhviezdičkový Ca' dei Conti v Benátkach, z ktorého bolo údajne ukradnutých až 38-tisíc dokumentov.
Ako pripomína DPA, v Taliansku musia hostia pri registrácii v hoteli predložiť preukaz totožnosti, ktorý si zvyčajne zriadenci na recepcii skopírujú. Mnohé hotely majú tento proces zautomatizovaný prostredníctvom počítačového systému.