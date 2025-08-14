Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Nórsko obviňuje proruských hackerov: Ide o kyberútok na priehradu

OSLO - Hackeri prepojení na Rusko v apríli tohto roka na niekoľko hodín prevzali kontrolu nad priehradou na západe Nórska, oznámila v stredu riaditeľka nórskej Policajnej bezpečnostnej služby (PST) Beate Gangasová. Zodpovednosť za kybernetický útok tým podľa agentúry Reuters prvýkrát oficiálne pripísala Moskve. Ruské veľvyslanectvo v Nórsku označilo tvrdenia Gangasovej za nepodložené.

Hackeri podľa predchádzajúcich informácií úradov podnikli sabotáž 7. apríla. Podarilo sa im dostať do digitálneho systému, ktorým sa diaľkovo ovláda jeden z ventilov priehrady v obci Bremanger. Otvorili ho a počas štyroch hodín vypúšťali 500 litrov vody za sekundu, kým úrady útok neodhalili a nezastavili. Incident podľa nórskych médií nepredstavoval nebezpečenstvo pre okolie a nikto sa pri ňom nezranil,

Strach a chaos

„Za posledný rok sme zaznamenali zmenu v činnosti proruských kybernetických aktérov,“ uviedla vo svojom verejnom prejave Gangasová. Jej úrad vo februári zverejnil výročnú správu o hodnotení hrozieb, v ktorej tvrdí, že Rusko sa pravdepodobne v roku 2025 pokúsi o sabotáže na území Nórska s možným zámerom zastaviť dodávky na Ukrajinu alebo negatívne ovplyvniť verejnú mienku. Kyberútok na priehradu v Bremangeri bol podľa Gangasovej jednou z aktivít, ktorých cieľom je okrem iného vyvolávať strach a chaos. „Náš ruský sused sa stal nebezpečnejším,“ vyhlásila.

Viac ako 70 incidentov

Ruská ambasáda v Osle v reakcii uviedla, že výroky šéfky PST sú „neopodstatnené a politicky motivované“. „Je zrejmé, že PST sa tento rok neúspešne snaží podložiť mýtickú hrozbu ruskej sabotáže proti nórskej infraštruktúre, ktorú sama vymyslela vo svojej februárovej správe,“ uvádza sa vo vyhlásení. Gangasová pre Reuters uviedla, že s informáciou vyšla na verejnosť, aby Nórov varovala a súčasne sa pokúsila zabrániť Rusku v ďalších útokoch. „Chcem, aby boli Nóri pripravení,“ zdôraznila a upozornila, že podobné aktivity v Nórsku i ďalších európskych štátoch sa pravdepodobne len zintenzívnia.

Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že zaznamenala viac ako 70 incidentov, ktoré sú súčasťou kampane zameranej na narušenie stability v celej Európe pripisovanej Rusku. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu západní predstavitelia obvinili Moskvu a s ňou spojené skupiny z desiatok útokov a iných incidentov – od vandalizmu cez podpaľačstvo až po pokusy o atentáty.

