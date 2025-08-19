Veľký KYBERÚTOK na webové prehliadače: Hackeri mali napadnúť viac ako 2 milióny účtov! Experti radia, ako sa ochrániť

NEW YORK – Veľké útoky na Google a Microsoft mohli spôsobiť komplikácie miliónom používateľov. Dva z najpoužívanejších prehliadačov na internete sa stali terčom hackerov. Zo začiatku to pritom vyzeralo celkom neškodne, ako klasické rozšírenia na zjednodušenie práce. Každý, kto sa ho rozhodol vyskúšať, nechal tretej strane pootvorené dvierka do svojho účtu.
Internetové prehliadače Google Chrome a Microsoft Edge sa stali terčom hackerského útoku. Zo začiatku to ale vyzeralo ako bežné rozšírenie, ktoré dokonca obsahovalo overený znak Google. Spoločnosť Koi Security priblížila, že išlo o rozšírenie "Color Picker Eyedropper – Geco colorpick". Funkčný nástroj na výber farieb je tu už roky, no hackeri ho teraz použili ako trójskeho koňa. Stačilo im k tomu len vydanie "nových aktualizácii".
Sledovanie aktivity
Rozšírenie pritom spočiatku odkazuje na VPN? Tmavý režim či nové ovládače hlasitosti. Napadnuté účty sa po jeho inštalácii prejavujú spôsobom, že ich používatelia sú náhle presmerovaný na podvodné internetové stránky a hackeri môžu sledovať ich aktivitu na prehliadači.
"Na oficiálnych obchodoch Chrome a Edge bola dostupná a doporučená ako doplnok. Dokonca mala aj overenie (od Google). Škodlivé prvky potom hackeri pridali skryté v rámci aktualizácie, a navyše až po niekoľkých rokoch," vysvetlil Idan Dardikman, riaditeľ pre technológie zo spoločnosti Koi Security. Škodlivé rozšírenie odhalili až bezpečnostní experti.
Experti pre FOX News teraz postihnutým užívateľom radia, aby čo najskôr odinštalovali všetky podozrivé aktualizácie a rozšírenia, vymazali cache a históriu prehliadavača a resetovali jeho nastavenia. Okrem toho majú urobiť kontrolu antivírusom a sledovať účty pre možnú podozrivú aktivitu.
Pri dôkladnejšom zabezpečení je podľa expertov dobré používať dvojfázové overovanie a správcu hesiel. A v každom prípade netreba hneď inštalovať neznáme nástroje, aj keď majú dobré hodnotenia. V neposlednom rade stojí za povšimnutie aj sledovanie bezpečnostných upozornení.
