Ozbrojenci z Hamasu zaútočili z tunela na stanovište Izraela pri Chán Júnise

TEL AVIV - Viac než 15 ozbrojených Palestínčanov v stredu ráno zaútočilo na vojenské stanovište izraelskej armády na juhu palestínskeho Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) ozbrojenci vyšli z tunela na juhu mesta Chán Júnis a počas postupu k vojenskému táboru spustili paľbu zo samopalov a ručných granátometov typu RPG. Niektorým útočníkom sa podarilo preniknúť do areálu tábora, kde sa dostali do prestrelky s izraelskými vojakmi z brigády Kfir. Izraelská armáda uviedla, že v boji a pri cielených náletoch bolo zabitých najmenej desať útočníkov, zatiaľ čo ôsmim sa podarilo ujsť späť do tunela.
K zodpovednosti za útok sa prihlásilo vojenské krídlo Hamasu, Brigády Izzadína al-Kassáma. Vo vyhlásení uviedlo, že jeho bojovníci vtrhli na stanovište izraelskej armády, uskutočnili tam samovražedný útok a za pomoci výbušnín a granátometov zasiahli niekoľko tankov a budov, ktoré využívali izraelskí vojaci. Brigády tvrdia, že z bezprostrednej blízkosti, za pomoci ľahkých zbraní a ručných granátov zabili niekoľkých izraelských vojakov.
Hamas spustil mínometnú paľbu
Podľa Hamasu jeho bojovníci spustili aj mínometnú paľbu, ktorá mala kryť ich ústup. „Po príchode záchranných jednotiek sa jeden z mučeníkov odpálil medzi vojakmi, pričom im spôsobil straty,“ uviedli Brigády Izzadína al-Kassáma. Izraelská armáda však žiadne úmrtia vo svojich radoch nehlásila a incident sa podľa nej skončil do hodiny. Hamas však deklaroval, že útok jeho militantov trval niekoľko hodín.
Podľa armády zranenia utrpeli traja izraelskí vojaci, z toho jeden vážne. Izraelská armáda ďalej uviedla, že jej „vojaci v oblasti pokračujú v operácii s cieľom nájsť a zlikvidovať teroristov“ na úteku. Stredajší útok sa odohral v čase, keď sa izraelská armáda pripravuje na veľkú ofenzívu v meste Gaza. Vojenské krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré sa k nemu prihlásilo, avizovalo, že „podobné operácie budú pokračovať, kým sa neskončí okupácia a náš ľud nezíska slobodu“. Izraelské médiá informovali, že cieľom ozbrojencov bolo uniesť vojakov.