Pri nových izraelských útokoch hlásia vysoké počty obetí

TEL AVIV - Obnovené izraelské útoky v pásme Gazy si vo štvrtok podľa palestínskych zdrojov vyžiadali vysoký počet obetí, informujeme podľa správy agentúry DPA.
Nemocnica al-Awdá uviedla, že sedem ľudí zahynulo a 18 ďalších utrpelo zranenia pri ostreľovaní v strednej časti Pásma Gazy neďaleko distribučného miesta pre humanitárnu pomoc. Množstvo mŕtvych i zranených vrátane detí hlásili aj po útokoch na mestá Gaza a Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, uviedli zdravotnícke zdroje. Izraelská armáda prostredníctvom svojej hovorkyne v reakcii uviedla, že dané tvrdenia preveruje.
Obyvatelia Gazy hlásili z okolia mesta intenzívne útoky
Izrael oznámil svoj zámer dobyť mesto Gaza a podľa vojenských zdrojov je už na jeho predmestiach, pripomína DPA. Cieľom tohto postupu je podľa izraelskej armády oslobodiť zvyšných zadržiavaných rukojemníkov a zničiť palestínske militantné hnutie Hamas. Obyvatelia Gazy hlásili z okolia mesta intenzívne útoky.
Vojnu v Gaze vyvolal útok militantov Hamasu a ďalších islamistických skupín na Izrael zo 7. októbra 2023. Pri bezprecedentnom masakri militanti zabili približne 1200 ľudí a vyše 250 ďalších uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy, pripomína DPA. Odvtedy bolo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom v rámci odvetného vojenského ťaženia Izraela zabitých viac než 62.000 Palestínčanov. Uvedený počet nerozlišuje medzi civilistami a ozbrojencami, OSN ho však považuje za dôveryhodný.