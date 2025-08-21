Mnohí ľudia majú pokrivený pohľad na svet, treba sa držať faktov, odkazuje Pavel k výročiu okupácie

PRAHA - Z udalostí, akou bol aj august 1968, je podľa českého prezidenta Petra Pavla možné poučiť sa len vtedy, ak popis histórie bude čo najobjektívnejší. Mnohí ľudia však dnes podľa neho majú vplyvom alternatívnych interpretácií dejín pokrivený pohľad na svet. Pri spomienke na udalosti z 21. augusta apeloval na držanie sa faktov a schopnosť rozlišovať, čo je správne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel upozornil, že niektorí ľudia sa snažia interpretovať dejiny v prospech nejakej národnej idey alebo ideológie. „V prípade roku 1968 to bola internacionálne pomoc proti kontrarevolúcii, ktorá sa u nás údajne rozmáhala, ohrozovala socialistický systém. A rovnako dnes Rusko hovorí, že nevedie agresívnu vojnu, ale len špeciálnu operáciu na ochranu Rusov a ruských záujmov, nech už sú kdekoľvek,“ podotkol.
V duchu takéhoto výkladu histórie mala podľa jeho slov celá jedna generácia minimálne dočasne pokrivený výklad sveta. „Rovnako aj dnes vidíme, že vplyvom rôzneho výkladu nedávnej histórie, ale aj súčasnosti, majú mnohí ľudia skutočne veľmi pokrivený pohľad na svet,“ povedal prezident a dodal, že cieľom by malo byť, aby bol pohľad ľudí na históriu čo najobjektívnejší.
„Mali venovať pozornosť tomu, ako vykladáme nielen dávnejšiu históriu, ale aj nedávne udalosti, aby nedochádzalo k skresleniu. Aby sme sa držali faktov a hodnôt, ktoré ľudstvo sprevádzajú od nepamäti, a boli sme schopní rozlišovať, čo je správne a čo je zlo,“ apeloval na ľudí český prezident.
Tradičným pietnym aktom pred Českým rozhlasom v Prahe si pamiatku obetí okupácie uctili českí najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori a ďalší. Okrem prezidenta kvety pred budovu rozhlasu položili premiér Petr Fiala, predseda Senátu Miloš Vystrčil, pražský primátor Bohuslav Svoboda či slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky.
Každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody
Budúcnosť Česka a to, či si dokáže udržať nezávislosť a slobodu, závisí podľa premiéra ČR Petra Fialu od toho, aké hodnoty budú jeho občania ctiť v každodennom živote. Pri spomienke na udalosti z 21. augusta 1968 pred Českým rozhlasom v Prahe zdôraznil, že každý má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti.
August 1968 bol podľa predsedu českej vlády časom všeobecného odporu a chvíľou, keď bolo jednoduché rozlišovať medzi dobrom a zlom. Považuje ho za jeden najsilnejších okamihov českých dejín, a to najmä preto, lebo celý národ až na výnimky bol jednotný. Potom ale nastala normalizácia, počas ktorej sa ľudia museli prispôsobiť. „Ľudia sa naučili iné veci hovoriť a iné si myslieť a kým to robili, komunisti odrezali krajinu od sveta, vyhnali z nej tisícky ľudí a pre tých, čo tu zastali, nachystali cukor a najmä bič,“ pripomenul.
História 60., ale aj 70. a 80. rokov podľa Fialu pripomína, že skúšky a zásadné rozhodnutia sa dejú nielen v dobe, keď znejú výstrely, ale aj v časoch, ktoré sa zdajú byť pokojné. Podotkol, že budúcnosť krajiny priamo závisí od toho, aké hodnoty budú jej občania ctiť v každodennom živote. „Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa, či chce stáť na strane slobody a ľudskej dôstojnosti. Práve na týchto miliónoch malých rozhodnutí záleží niečo veľké – či si do budúcnosti dokážeme udržať našu zvrchovanosť, nezávislosť a slobodu,“ dodal Fiala a poďakoval sa všetkým, ktorí si uvedomujú dôležitosť aktívneho občianstva a podľa toho konajú.
