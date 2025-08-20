Šokujúci prípad z Česka sa zamotáva: Dvanásťročná rodička bola zrejme znásilnená, podozrivým je jej brat!

KARLOVE VARY – Prípad, ktorý na konci júla šokoval celú Českú republiku, sa ďalej zamotáva. Dvanásťročná školáčka, ktorá nedávno porodila priamo v nemocnici, mala byť podľa dôveryhodného zdroja znásilnená. Otcom dieťaťa je údajne jej iba šestnásťročný brat.
Len 12-ročné dievča sa do nemocnice dostalo s bolesťami brucha. Lekári boli v šoku, keď zistili, že je v pokročilom štádiu tehotenstva a pôrod sa už začal. Na svet prišlo zdravé dieťa, no radosť okamžite zatienilo mimoriadne závažné podozrenie – že otcom novorodenca je vlastný brat mladej rodičky.
Kriminalisti túto stopu preverujú a podľa zistení Novinky.cz je čoraz pravdepodobnejšie, že dieťa bolo počaté pri znásilnení. Polícia je vo vyjadreniach mimoriadne opatrná. „Vzhľadom na vek poškodenej nemôžeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ uviedol pre portál hovorca Jakub Kopřiva. Psychológovia a terapeuti však bijú na poplach. Podľa odborníkov môže ísť o dlhodobé zneužívanie, ktoré viedlo až k tehotenstvu. K pohlavnému styku navyše muselo dôjsť ešte pred dovŕšením jej dvanástych narodenín.
Šokujúci prípad: 12-ročné dievča hospitalizovali s bolesťami brucha, porodila dieťa vlastnému bratovi
Psychológovia zároveň varujú, že ide o mimoriadne vážny prípad, ktorý si vyžiada odbornú pomoc nielen pre matku, ale aj pre celú rodinu. Gynekologičky oslovené portálom priznali, že s tak mladou rodičkou sa počas praxe ešte nestretli. Zároveň upozornili, že okolie si nemusí všimnúť žiadne príznaky – niekedy dievča dokáže graviditu cielene zakrývať.
Podľa informácií Noviniek už vo veci rozhodol aj okresný súd v Karlových Varoch. Verdikt, kto sa bude o novorodenca starať, však nezverejnili. Odborníci predpokladajú, že dieťa skončí v pestúnskej starostlivosti.