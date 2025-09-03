Česko posilňuje obranu: Kúpi ručné zbrane i tanky Leopard 2A8

PRAHA - Ministerstvo obrany kúpi ručné zbrane od spoločnosti Česká zbrojovka v hodnote až 4,26 miliardy korún bez DPH. Obstarajú pušky CZ BREN 2, podvesné granátomety aj pištole, a to vrátane príslušenstva. Zákazku dnes prerokovala vláda, uviedla po rokovaní ministerka obrany Jana Černochová (ODS).
Zákazka sa zadá vo forme rámcovej dohody. "Tá sa nám v minulosti osvedčila, pretože môžeme čerpať podľa finančných prostriedkov a potrieb," povedala Černochová. Dohodu úrad s českým výrobcom uzavrie na roky 2025 až 2031, podpis zmluvy je plánovaný v najbližších dňoch, informovalo ministerstvo v tlačovej správe.
18 vozidiel pre špeciálne sily
Ministerstvo obrany nakúpi 18 ľahkých obrnených vozidiel Supacat Extenda pre špeciálne sily českej armády za zhruba 1,7 miliardy korún bez DPH. O nákupe dnes ministerka obrany Jana Černochová (ODS) informovala vládu, podrobnosti uviedlo ministerstvo v tlačovej správe. Zákazka je rozdelená na dve časti, podvozky za 32,6 milióna britských libier bez DPH.
Rokovania vlády sa podľa Černochovej zúčastnil aj náčelník generálneho štábu Karol Řehka. "Vysvetľoval dôležitosť a nevyhnutnosť práve týchto vozidiel pre špeciálne sily českej armády," uviedla. Nákup v predchádzajúcich mesiacoch niekoľkokrát prerokoval parlamentný výbor pre obranu, naposledy sa ním zaoberal v júni. Zákazku opakovane kritizovalo opozičné hnutie ANO.
ČR nakúpi 44 tankov Leopard 2A8
Česko nakúpi nemecké tanky Leopard 2A8, zákazku dnes schválila vláda. Po rokovaní kabinetu to oznámila ministerka obrany Jana Černochová (ODS). V prvej fáze chce ministerstvo obrany zaobstarať 44 veliteľských a bojových tankov. Spolu s takzvanou bohemizáciou, teda prispôsobením tankov potrebám českej armády, vyjdú na 34,25 miliardy korún vrátane DPH. Ďalších päť miliárd korún ministerstvo vyčlení na inflačnú a kurzovú rezervu. Prvé tanky Leopard 2A8 by mala česká armáda získať v roku 2028, dodávky sú plánované do roku 2031.
ČR sa pre nákup pripojí k rámcovej dohode nemeckého ministerstva obrany s výrobcom KNDS, spoločný nákup umožňuje podľa českého ministerstva znížiť jednotkovú cenu tankov. Podpísanie dohody a odoslanie záväznej objednávky očakáva ministerstvo v najbližších týždňoch. Zámer pripojiť sa k nákupu tankov Leopard 2A8, ktorý organizuje Nemecko, oznámila vláda vlani v júni. Premiér Petr Fiala (ODS) vtedy uviedol, že ČR plánuje nakúpiť až 77 tankov v šiestich modifikáciách za 52,1 miliardy korún.