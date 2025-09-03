Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Česko posilňuje obranu: Kúpi ručné zbrane i tanky Leopard 2A8

ministerka obrany ČR Jana Černochová
ministerka obrany ČR Jana Černochová (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
ČTK

PRAHA - Ministerstvo obrany kúpi ručné zbrane od spoločnosti Česká zbrojovka v hodnote až 4,26 miliardy korún bez DPH. Obstarajú pušky CZ BREN 2, podvesné granátomety aj pištole, a to vrátane príslušenstva. Zákazku dnes prerokovala vláda, uviedla po rokovaní ministerka obrany Jana Černochová (ODS).

Zákazka sa zadá vo forme rámcovej dohody. "Tá sa nám v minulosti osvedčila, pretože môžeme čerpať podľa finančných prostriedkov a potrieb," povedala Černochová. Dohodu úrad s českým výrobcom uzavrie na roky 2025 až 2031, podpis zmluvy je plánovaný v najbližších dňoch, informovalo ministerstvo v tlačovej správe.

18 vozidiel pre špeciálne sily 

Ministerstvo obrany nakúpi 18 ľahkých obrnených vozidiel Supacat Extenda pre špeciálne sily českej armády za zhruba 1,7 miliardy korún bez DPH. O nákupe dnes ministerka obrany Jana Černochová (ODS) informovala vládu, podrobnosti uviedlo ministerstvo v tlačovej správe. Zákazka je rozdelená na dve časti, podvozky za 32,6 milióna britských libier bez DPH.

Rokovania vlády sa podľa Černochovej zúčastnil aj náčelník generálneho štábu Karol Řehka. "Vysvetľoval dôležitosť a nevyhnutnosť práve týchto vozidiel pre špeciálne sily českej armády," uviedla. Nákup v predchádzajúcich mesiacoch niekoľkokrát prerokoval parlamentný výbor pre obranu, naposledy sa ním zaoberal v júni. Zákazku opakovane kritizovalo opozičné hnutie ANO.

ČR nakúpi 44 tankov Leopard 2A8 

Česko nakúpi nemecké tanky Leopard 2A8, zákazku dnes schválila vláda. Po rokovaní kabinetu to oznámila ministerka obrany Jana Černochová (ODS). V prvej fáze chce ministerstvo obrany zaobstarať 44 veliteľských a bojových tankov. Spolu s takzvanou bohemizáciou, teda prispôsobením tankov potrebám českej armády, vyjdú na 34,25 miliardy korún vrátane DPH. Ďalších päť miliárd korún ministerstvo vyčlení na inflačnú a kurzovú rezervu. Prvé tanky Leopard 2A8 by mala česká armáda získať v roku 2028, dodávky sú plánované do roku 2031.

ČR sa pre nákup pripojí k rámcovej dohode nemeckého ministerstva obrany s výrobcom KNDS, spoločný nákup umožňuje podľa českého ministerstva znížiť jednotkovú cenu tankov. Podpísanie dohody a odoslanie záväznej objednávky očakáva ministerstvo v najbližších týždňoch. Zámer pripojiť sa k nákupu tankov Leopard 2A8, ktorý organizuje Nemecko, oznámila vláda vlani v júni. Premiér Petr Fiala (ODS) vtedy uviedol, že ČR plánuje nakúpiť až 77 tankov v šiestich modifikáciách za 52,1 miliardy korún.

Organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie skládok
Organizácia poverená MŽP by mohla zabezpečiť uzatvorenie skládok
Správy
Vláda schválila jeden milión eur na rekonštrukciu areálu Agrokomplexu v Nitre
Vláda schválila jeden milión eur na rekonštrukciu areálu Agrokomplexu v Nitre
Správy
Riaditeľka činohry NDKE Alena Ďuránová k premiére inscenácie hry Mariny Carr Dievča na oltári
Riaditeľka činohry NDKE Alena Ďuránová k premiére inscenácie hry Mariny Carr Dievča na oltári
Správy

FOTO Danko vracia úder prezidentovi:
Danko vracia úder prezidentovi: Pomsta za Kotlára, stále ste nevysvetlili záchranky a peniaze na kampaň!
Domáce
Dávajte pozor! Polícia eviduje
Dávajte pozor! Polícia eviduje opäť zvýšený počet telefonátov od podvodníkov
Domáce
Dieťa dostalo od vychovávateľa
Dieťa dostalo od vychovávateľa facku! Vyšetrovanie inšpekcie to potvrdilo
Domáce
MIMORIADNE Na začiatku školského roka zmizlo až 10 ŠKOLÁKOV! Márne ich hľadá polícia aj blízki: Nevideli ste ich?
MIMORIADNE Na začiatku školského roka zmizlo až 10 ŠKOLÁKOV! Márne ich hľadá polícia aj blízki: Nevideli ste ich?
Banská Bystrica

EÚ by mala odstrániť
EÚ by mala odstrániť medzery pri regulácii stablecoinov, uviedla Lagardová
Zahraničné
Európska komisia navrhuje prijatie
Európska komisia navrhuje prijatie obchodných dohôd EÚ s Mercosurom a Mexikom
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
Poľsko už nebude len pokladničkou pre zahraničné zbrojovky, uviedol Tusk
Zahraničné

Česká PORNOhviezda pri pôrode:
Česká PORNOhviezda pri pôrode: SKONČILA v kóme, skoro ZOMRELA a teraz... ĎALŠIE vážne problémy!
Domáci prominenti
FOTO Rebecca Ferguson
Známa herečka v Benátkach: Červený koberec si POMÝLILA so STRIPTÍZOVÝM klubom!
Zahraniční prominenti
FOTO Toto, že je telo
Toto, že je telo z KONCENTRÁKU? Simona Krainová vyzerá božsky: TEHLIČKY na bruchu a nohy ako GAZELA!
Domáci prominenti
Rok po SMRTI Alaina
Rok po SMRTI Alaina Delona: Jeho najmladší syn žiada ZRUŠIŤ otcov závet!
Zahraniční prominenti

Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!
Zaujímavosti
Bizarné hranice štátov: Turisti
Bizarné hranice štátov: Turisti sem jazdia iba kvôli nim!
dromedar.sk
Problémom pri krájaní cibule
Problémom pri krájaní cibule odzvonilo: Matematici vypočítali ideálnu metódu
Zaujímavosti
Revolúcia v medicíne: Nový
Revolúcia v medicíne: Nový prístroj zachráni život skôr, než si stihnete všimnúť príznaky
Zaujímavosti

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!

Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
MS vo futbale
Hviezdny kolega Pogačara po trpkom konci naložil UAE: Chcú poškodiť moju povesť, bola to diktatúra
Hviezdny kolega Pogačara po trpkom konci naložil UAE: Chcú poškodiť moju povesť, bola to diktatúra
La Vuelta
VIDEO Fehérváry v podcaste Šampióni: Ako zareagoval na megazmluvu a čo si myslí o Ovečkinovi?
VIDEO Fehérváry v podcaste Šampióni: Ako zareagoval na megazmluvu a čo si myslí o Ovečkinovi?
Podcast Šampióni
Ani Schumacherov Mercedes si nik nepamätá: Hamilton je najlepší, Ferrari nie je podstatné
Ani Schumacherov Mercedes si nik nepamätá: Hamilton je najlepší, Ferrari nie je podstatné
Formula 1

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Motivácia a inšpirácia
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Bezpečnosť
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Bezpečnosť
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
Nová funkcia v Google Mapách ti zachráni nervy pri navigácii. Tvoja trasa už z obrazovky nezmizne
Android
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Bezpečnosť

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Už to nie je mini Cindy: Nová láska, úspech v kariére a posun vpred, Kaia Gerber zažíva najšťastnejšie roky
Zahraničné celebrity
Už to nie je mini Cindy: Nová láska, úspech v kariére a posun vpred, Kaia Gerber zažíva najšťastnejšie roky
