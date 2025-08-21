Dráma na palube: Útočník počas letu znásilnil dievča (15)! Verejnosť je pobúrená z výšky trestu

BOMBAJ - Švajčiarsko šokoval prípad sexuálneho útoku na palube lietadla. Pätnásťročné dievča sa počas deväťhodinového letu z Bombaja do Zürichu stalo obeťou 44-ročného podnikateľa z Indie. Pred súdom v Bülachu bol teraz uznaný vinným zo znásilnenia – no napriek sprísneniu zákona dostal relatívne mierny trest.
Útok počas nočného letu
Incident sa odohral ešte v marci tohto roka na palube lietadla spoločnosti Swiss International Air Lines. Muž počas nočného letu sedel vedľa tínedžerky, krátko sa s ňou porozprával, a keď dievča zaspalo, dopustil sa na nej sexuálnych činov.
„Bolo to najhoršie,“ tvrdil obžalovaný
Pred súdom podnikateľ priznal vinu a pokúsil sa svoje konanie ospravedlniť slovami: „Bolo to najhoršie.“ Dodal, že až neskôr si uvedomil, akú chybu spáchal. Zároveň priznal, že dievča s jeho činmi nesúhlasilo.
Nový zákon: „Nie znamená nie“
Prípad vyvolal pozornosť aj preto, že súd prvýkrát uplatnil nový zákon o sexuálnych trestných činoch, ktorý vo Švajčiarsku platí od júla 2024.
Podľa neho platí pravidlo „Nie znamená nie“: za znásilnenie sa považuje akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu obete, nielen násilne vynútený pohlavný styk. Zákon zahŕňa aj činy podobné pohlavnému styku, ktoré znamenajú fyzickú penetráciu.
Nová legislatíva uznáva ako nesúhlas dokonca aj stav šoku. To bol aj prípad tínedžerky, ktorá podľa obžaloby uviedla, že počas útoku nedokázala klásť odpor. „Zostala bez slova a bez pohybu, preto útok len znášala,“ píše sa v žalobe.
Rozsudok: mierny trest a vyhostenie
Okresný súd v Bülachu napokon muža odsúdil na 18 mesiacov podmienečne. Sudca označil rozsudok za „skôr nízky, ale tesne primeraný“.
Ďalšie sankcie zahŕňajú:
- päťročný zákaz vstupu do Švajčiarska,
- doživotný zákaz akéhokoľvek zamestnania s deťmi a mládežou,
- povinnosť uhradiť súdne trovy vo výške 9000 švajčiarskych frankov.
Keďže obžalovaný strávil od marca vo vyšetrovacej väzbe niekoľko mesiacov, bol po vynesení rozsudku okamžite prepustený a odovzdaný migračným úradom na deportáciu.
Verejná diskusia
Prípad vyvolal v krajine búrlivé reakcie. Mnohí upozorňujú, že hoci zákon sprísnil definíciu znásilnenia, tresty v praxi môžu obetiam aj verejnosti pôsobiť ako neprimerane mierne.