Tragédia na leteckej show: VIDEO Stroj sa zrútil do mora, pilot je nezvestný! Srdcervúce slová manželky

DURBAN - Z očakávaného leteckého predstavenia sa stala nočná mora. V Durbane v Juhoafrickej republike sa počas leteckej show zrútilo akrobatické lietadlo Extra 300 priamo pred očami divákov. Stroj sa vo veľkej rýchlosti zrútil do oceánu len niekoľko metrov od pobrežia.
Skúsený pilot nezvestný
Za riadiacou pákou sedel 61-ročný Andrew Blackwood-Murray, skúsený akrobatický pilot. Po náraze do mora zostali na hladine len trosky, ktoré boli neskôr vyzdvihnuté. Po tele pilota však niet ani stopy. Úrady už potvrdili, že pátranie už nie je záchrannou akciou, ale misiou na vyzdvihnutie tela.
Pláž uzavretá, operácie pokračujú
Civilná letecká správa oznámila, že k havárii došlo počas posledného vystúpenia lietadla na show. Pláž v mieste nešťastia bola dočasne uzavretá a obyvateľov i turistov vyzvali, aby sa vyhýbali oblasti, kým potápači a záchranné tímy pokračujú v operáciách.
Slová zlomenej manželky
Najsilnejší odkaz prišiel od pilotovej manželky Kyly, ktorá prehovorila s nezastieraným žiaľom: „To bol telefonát, ktorého som sa bála celý život. Vždy som hovorila, že ak má odísť, nech to je pri tom, čo najviac miluje. Len som nečakala, že to príde tak skoro. Bol môj svet. Robili sme všetko spolu, mali sme množstvo plánov. Mali sme zostarnúť spolu a byť tými najšťastnejšími seniormi. Zobral mi kus duše, neviem, ako budem bez neho žiť. Dal mi viac radosti, než som si kedy vedela predstaviť. Vždy pri mne stál a pomáhal mi byť tou najlepšou verziou seba. Som úplne zlomená.“
Smútok namiesto aplauzu
To, čo malo byť oslavou leteckého umenia, sa zmenilo na tragédiu. Pátranie po tele pilota pokračuje, no nádej, že Blackwood-Murray haváriu prežil, je už podľa úradov minimálna.