Dráma v Miláne: Pri Slovákoch stáli všetci svätí! Na ich Mercedes sa za jazdy zrútil strom

MILÁNO - Len šťastie zabránilo tragédii. V centre Milána, neďaleko známeho Arco della Pace, sa v utorok popoludní odlomila mohutná vetva stromu a zrútila sa na cestu. V plnej sile zasiahla prechádzajúci van značky Mercedes so slovenskou poznávacou značkou a pritom zničila aj semafor.
Nečakaný pád
Incident sa stal na križovatke ulíc via Canonica a viale Elvezia. Podľa očitých svedkov sa konár odlomil náhle, bez akéhokoľvek varovania. V čase pádu navyše v oblasti nebol silný vietor ani dážď, hoci pár hodín predtým vydalo regionálne oddelenie civilnej ochrany oranžové výstrahy pred nepriaznivým počasím.
Príčiny pádu zostávajú nejasné. Odborníci zatiaľ skúmajú, či išlo o dôsledok vnútorného poškodenia stromu alebo iných faktorov, keďže v danej chvíli nič nenasvedčovalo tomu, že by strom mohol prasknúť.
Šťastný koniec pre posádku
Slovenský van, na ktorý vetva dopadla, mal v čase incidentu viac cestujúcich. Nikto z posádky neutrpel zranenia, čo sa vzhľadom na rozsah poškodenia považuje za zázrak.
Okamžitý zásah
Na miesto dorazili jednotky mestskej polície, ktoré okamžite uzavreli úsek cesty a usmernili dopravu. Hasiči s motorovými pílami začali odstraňovať konáre a uvoľňovať vozovku, aby sa premávka mohla čo najskôr obnoviť.
Otázniky zostávajú
Miestni obyvatelia upozorňujú, že podobné prípady v Miláne nie sú výnimočné, a poukazujú na potrebu dôkladnejšej kontroly stavu stromov v uliciach. Tento incident ukázal, že následky môžu byť oveľa vážnejšie – najmä ak by padajúci konár namiesto auta zasiahol chodca.