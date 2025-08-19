AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda v smere do Česka: Diaľnicu D2 museli uzatvoriť!

(Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Diaľnica D2 smerujúca do Českej republiky je aktuálne úplne neprejazdná. Dôvodom je vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa prevrátil kamión.
K nehode došlo krátko po 10.00 h na 8. kilometri v smere z Malaciek. V kamióne sedel za volantom 48-ročný vodič, ktorý utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
„V danom úseku je diaľnica neprejazdná a je vykonávaný odklon na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2. Diaľnica bude uzatvorená predbežne do 14.30 h.,“ informovala na sociálnej sieti bratislavská polícia.
Motoristov preto polícia vyzýva na trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.