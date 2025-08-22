Putin šokoval Američana: Daroval mu novú motorku! Príbeh sa zmenil na propagandistickú frašku

ANCHORAGE - Kuriózny dar z Kremľa. Ruský prezident Vladimir Putin poslal do Anchorage na Aljaške úplne nový motocykel Ural miestnemu dôchodcovi, ktorý sa sťažoval, že kvôli vojne na Ukrajine je oprava jeho starého sovietskeho stroja čoraz drahšia. Z bežnej ulice sa tak stala scéna propagandistického divadla.
Náhodné stretnutie a virálne video
Celý príbeh odštartoval 9. augusta, keď ruská televízna štábna jednotka zastavila Marka Warrena, bývalého hasičského inšpektora, jazdiaceho na svojom starom sovietskom motocykli. Reportéri, ktorí sa nachádzali v meste kvôli summitu Putina s Donaldom Trumpom, sa najprv obdivne pozerali na jeho stroj. Potom sa rozhovor zvrtol na vojnu, sankcie a ceny náhradných dielov.
Warren priznal, že náhradné súčiastky sú ťažko dostupné, pretože továreň, ktorá ich vyrábala, sa nachádza na Ukrajine. Krátke video sa okamžite stalo hitom ruskej štátnej televízie, ktorá z Američana urobila „hlas ľudu“ trpiaceho dôsledkami vojny a sankcií.
Nečakaný dar od Putina
O pár dní neskôr Warrenovi telefonovali reportéri s tým, že jeho vyjadrenia videl sám Putin a rozhodol sa konať. Spočiatku muž neveril – považoval to za šialený podvod. No po historickom stretnutí Trumpa a Putina v Anchorage mu skutočne zavolali predstavitelia ruskej ambasády, píše New York Post.
Na parkovisku pri moteli, kde bývala ruská delegácia, mu diplomat odovzdal kľúče od nového motocykla Ural v hodnote približne 22-tisíc dolárov. Na kamerách štátnej televízie Američan nasadol na stroj, urobil skúšobnú jazdu a s úsmevom vyhlásil: „Je to deň a noc. Starý mám rád, ale tento je samozrejme oveľa lepší. Som bez slov, úžasné.“
Propaganda verzus realita
Ruské médiá dar vykreslili ako gesto dobrej vôle voči Američanom. Spoločnosť Ural Motorcycles však medzitým pripomenula, že po začiatku ruskej invázie presunula výrobu z Ruska do Kazachstanu a jej sídlo sa dnes nachádza v americkom štáte Washington.
Samotný Warren sa snažil dištancovať od propagandistických interpretácií: „Nedostanú zo mňa nič. Nič.“
Kritika aj obhajoba
Príbeh vyvolal rozporuplné reakcie. Časť Američanov Warrena kritizovala za to, že prijal dar od ruského prezidenta. On však reagoval s nadhľadom: „Nehnevám sa. Nahneval som tak či tak množstvo ľudí. Ak by som ho neprijal, nahneval by som možno ešte viac ľudí. Je to dobrý motocykel.“