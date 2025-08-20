Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Ukrajina odhalila desivého Plameniaka: Nová raketa doletí 3 000 km! Ohrozuje tým Moskvu aj ruské základne

Ukrajina má novú nebezpečnú zbraň.
Ukrajina má novú nebezpečnú zbraň. (Zdroj: YouTube/screenshot)
KYJEV - Mocný symbol ukrajinskej nezávislosti od západných zbraní. Kyjev spustil sériovú výrobu novej strategickej rakety s názvom Flamingo (Plameniak), ktorá dokáže zasiahnuť ciele v hĺbke ruského územia – vrátane Moskvy či priemyselných centier v ďalekej Sibíri.

Dosah až 3 000 kilometrov

Podľa ukrajinských médií Dzerkalo Tyžnia a Ukrajinska Pravda má Flamingo dolet až 3 000 kilometrov, nosnosť viac než 1 000 kilogramov a rýchlosť približne 900 km/h. To znamená, že z Kyjeva by bez problémov dokázal zasiahnuť Moskvu (750 km vzdušnou čiarou), ale aj vzdialený Omsk v západnej Sibíri.

Podľa analytikov zo servera Ukraine Battle Map sa tak otvára možnosť zasiahnuť až 70 z 90 ruských leteckých základní a prakticky všetky významné továrne na výrobu rakiet a dronov.

Technické parametre

Podľa nemeckých médií má Flamingo rozpätie šesť metrov a štartovaciu hmotnosť približne šesť ton, z čoho tvorí tisíckilogramová bojová hlavica značnú časť. Dosahuje výšku letu do piatich kilometrov, je pripravený na nasadenie v priebehu 20 až 40 minút a možno ho odpáliť zo zeme aj z lietadla.

Používa kombinovaný navádzací systém a je odolný voči rušeniu, vrátane zbraní pôsobiacich na elektroniku. Podľa Ukrajinskej pravdy zrejme využíva GPS s vysielačom CRPA, čo ho robí menej zraniteľným voči ruským protiopatreniam.

Úspešné testy a prvé útoky

Flamingo už absolvoval niekoľkomesačné testovanie, pričom niektoré ciele na ruskom území už mali byť touto raketou zasiahnuté. Presné lokality Kyjev neuviedol.

Snímky agentúry Associated Press potvrdzujú existenciu strely v ukrajinských dielňach. Sériovú výrobu má zabezpečovať spoločnosť FirePoint, ktorá sa preslávila najmä masovou produkciou dronov využívaných priamo na fronte.

Prekonáva Storm Shadow aj Taurus

V porovnaní so západnými raketami Flamingo jasne dominuje v dosahu. Britský Storm Shadow má dolet vyše 250 km, nemecko-švédsky Taurus okolo 500 km. Ten síce disponuje bunker-buster schopnosťou, no jeho vývoz do Kyjeva Berlín odmietol. Flamingo však dokáže zasiahnuť ciele šesťkrát až dvanásťkrát vzdialenejšie.

Symbol nezávislosti

Pre Ukrajinu je Flamingo viac než len zbraň – je dôkazom, že krajina sa dokáže postupne odpútať od závislosti na západných dodávkach. Prezident Volodymyr Zelenskyj už v apríli uviedol, že viac než 40 percent zbraní používaných na fronte pochádza z domácej produkcie.

Flamingo je ďalším prírastkom do tejto rodiny vlastného vývoja:

  • Neptun – protilodná raketa, ktorá potopila ruský krížnik Moskwa.
  • Sapsan – úspešne testovaná krátkodosahová raketa, ktorá už mieri do výroby.
  • balistická raketa „väčšia než ATACMS“ – testovaná pred niekoľkými mesiacmi.
  • Palianytsia – hybridná raketovo-dronová zbraň, ktorú predstavil Zelenskyj.

Zhrnutie

S príchodom Flaminga sa mení dynamika vojny. Ukrajina teraz disponuje zbraňou, ktorá dokáže zasiahnuť hlboko v ruskom vnútrozemí – ďaleko za hranicami frontovej línie. A pre Kremeľ je to jasný signál, že éra, keď mohol pocítiť vojnu len na Donbase či v prihraničných oblastiach, je definitívne minulosťou.

