Ukrajina odhalila desivého Plameniaka: Nová raketa doletí 3 000 km! Ohrozuje tým Moskvu aj ruské základne

KYJEV - Mocný symbol ukrajinskej nezávislosti od západných zbraní. Kyjev spustil sériovú výrobu novej strategickej rakety s názvom Flamingo (Plameniak), ktorá dokáže zasiahnuť ciele v hĺbke ruského územia – vrátane Moskvy či priemyselných centier v ďalekej Sibíri.
Dosah až 3 000 kilometrov
Podľa ukrajinských médií Dzerkalo Tyžnia a Ukrajinska Pravda má Flamingo dolet až 3 000 kilometrov, nosnosť viac než 1 000 kilogramov a rýchlosť približne 900 km/h. To znamená, že z Kyjeva by bez problémov dokázal zasiahnuť Moskvu (750 km vzdušnou čiarou), ale aj vzdialený Omsk v západnej Sibíri.
Podľa analytikov zo servera Ukraine Battle Map sa tak otvára možnosť zasiahnuť až 70 z 90 ruských leteckých základní a prakticky všetky významné továrne na výrobu rakiet a dronov.
Technické parametre
Podľa nemeckých médií má Flamingo rozpätie šesť metrov a štartovaciu hmotnosť približne šesť ton, z čoho tvorí tisíckilogramová bojová hlavica značnú časť. Dosahuje výšku letu do piatich kilometrov, je pripravený na nasadenie v priebehu 20 až 40 minút a možno ho odpáliť zo zeme aj z lietadla.
Používa kombinovaný navádzací systém a je odolný voči rušeniu, vrátane zbraní pôsobiacich na elektroniku. Podľa Ukrajinskej pravdy zrejme využíva GPS s vysielačom CRPA, čo ho robí menej zraniteľným voči ruským protiopatreniam.
Úspešné testy a prvé útoky
Flamingo už absolvoval niekoľkomesačné testovanie, pričom niektoré ciele na ruskom území už mali byť touto raketou zasiahnuté. Presné lokality Kyjev neuviedol.
Snímky agentúry Associated Press potvrdzujú existenciu strely v ukrajinských dielňach. Sériovú výrobu má zabezpečovať spoločnosť FirePoint, ktorá sa preslávila najmä masovou produkciou dronov využívaných priamo na fronte.
Prekonáva Storm Shadow aj Taurus
V porovnaní so západnými raketami Flamingo jasne dominuje v dosahu. Britský Storm Shadow má dolet vyše 250 km, nemecko-švédsky Taurus okolo 500 km. Ten síce disponuje bunker-buster schopnosťou, no jeho vývoz do Kyjeva Berlín odmietol. Flamingo však dokáže zasiahnuť ciele šesťkrát až dvanásťkrát vzdialenejšie.
Symbol nezávislosti
Pre Ukrajinu je Flamingo viac než len zbraň – je dôkazom, že krajina sa dokáže postupne odpútať od závislosti na západných dodávkach. Prezident Volodymyr Zelenskyj už v apríli uviedol, že viac než 40 percent zbraní používaných na fronte pochádza z domácej produkcie.
Flamingo je ďalším prírastkom do tejto rodiny vlastného vývoja:
- Neptun – protilodná raketa, ktorá potopila ruský krížnik Moskwa.
- Sapsan – úspešne testovaná krátkodosahová raketa, ktorá už mieri do výroby.
- balistická raketa „väčšia než ATACMS“ – testovaná pred niekoľkými mesiacmi.
- Palianytsia – hybridná raketovo-dronová zbraň, ktorú predstavil Zelenskyj.
Zhrnutie
S príchodom Flaminga sa mení dynamika vojny. Ukrajina teraz disponuje zbraňou, ktorá dokáže zasiahnuť hlboko v ruskom vnútrozemí – ďaleko za hranicami frontovej línie. A pre Kremeľ je to jasný signál, že éra, keď mohol pocítiť vojnu len na Donbase či v prihraničných oblastiach, je definitívne minulosťou.