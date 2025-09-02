NATO pristupuje veľmi vážne k narušeniu signálu GPS lietadla šéfky EK, uviedol Rutte

LUXEMBURSKO - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok povedal, že Aliancia pristupuje k rušeniu signálu GPS navigačných služieb „veľmi vážne“ a pracuje nepretržite na tom, aby takémuto narušeniu zabránila. Informuje o tom agentúra Reuters.
Rutte sa k téme vyjadroval v reakcii na otázku k narušeniu GPS systému lietadla predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v nedeľu pred pristávaním v Bulharsku. „NATO zintenzívňuje úsilie v oblasti hybridných a kybernetických hrozieb. Naplánovali sme kroky, ktoré nám umožnia efektívnejšie reagovať... Nehovorím, že sme to už úplne vyriešili, no pracujeme dňom i nocou, aby sme sa mohli brániť, predchádzali tomu a uistili sa, že sa to už nebude opakovať,“ povedal Rutte novinárom. Predpokladá sa, že za incident môže niesť zodpovednosť Rusko, píše Reuters.
Denník Financial Times pripomína, že rušenie GPS signálu často využívajú armády a spravodajské služby na ochranu citlivých lokalít. Rusko však v uplynulom období tento nástroj používa aj na narúšanie civilného života.
K podobným incidentom dochádza najmä v Baltskom mori a východoeurópskych štátoch v blízkosti Ruska. Okrem lietadiel sú terčom lode a civilisti používajúci bežné navigačné služby. Vlády niektorých štátov EÚ už varovali, že rušenie signálov zo strany Ruska môže spôsobiť leteckú katastrofu.