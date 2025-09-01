Polícia v TÝCHTO krajoch odhalila ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. V pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Piati vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková. Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok. „U 12 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1607 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 32 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
Polícia odhalila v Trnavskom kraji štyroch vodičov pod vplyvom alkoholu
Počas rannej policajnej akcie odhalili na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) štyroch vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa uskutočnila v pondelok ráno na celom Slovensku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.Policajti vykonali 1541 dychových skúšok u vodičov áut a deväť u cyklistov. „U štyroch vodičov motorových vozidiel bola dychová skúška pozitívna, všetci s nameranou hodnotou do jedného promile. V súvislosti s alkoholom im bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ priblížila polícia.
Celkovo bolo na území kraja zistených 23 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejšie, v deviatich prípadoch, išlo o nepoužívanie bezpečnostných pásov. Štyri zo zistených priestupkov oznámili policajti na dopravný inšpektorát a v jednom prípade zadržali osvedčenie o evidencii vozidla.