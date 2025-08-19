OHAVNÉ správanie českého turistu v Egypte: Na korytnačku VYRYL meno, ide o ohrozený druh!

MARSA ALAM – Český turista sa dopustil na dovolenke v Egypte veľmi ohavného a zákerného činu. Na pancier vodnej korytnačky vyryl meno. Pri svojom konaní vôbec nebral ohľad na to, že išlo o zviera, ktoré je navyše ohrozeným druhom.
V zátoke Coraya neďaleko egyptského Marsa Alam bola natočená vodná korytnačka, na ktorej pancieri je jasne viditeľné vyryté meno "Láďa". Keďže ide o ekvivalent českej prezývky mena Ladislav, je viac ako isté, že tohto činu sa dopustil český turista. Informujú o tom Novinky.
Zábery korytnačky kolujú po sociálnych sieťach aj vďaka českej influencerke, ktorej video poslali egyptskí potápači. "Je to živá súčasť jej tela popretkávaná nervami a cievami," vyjadrila sa o poškodenom pancieri. Okrem toho dodala, že korytnačke teraz hrozí infekcia, ktorá ju môže stáť život.
"Zostala som v šoku. Malá korytnačka, ktorá bola ešte pred pár dňami v zátoke Coraya úplne v poriadku, má dnes na svojom pancieri vyryté meno. Pravdepodobne nožom. A s veľkou pravdepodobnosťou od českého turistu," napísala na Facebooku Barbora Hůlková s tým, že korytnačky cíti každý dotyk, a preto je pre ne rez nožom, do panciera rovnako bolestivý, "akoby vám niekto rezal do mäsa nechtom".
"Nejde o žiadny vtip, suvenír ani roztomilý podpis. Tento čin bol krutý, bezohľadný a vrcholom ľudskej hlúposti," dodala zaskočená influencerka. V Egypte patria korytnačky spoločne s koralmi a inými podmorskými živočíchmi medzi chránené druhy. To znamená, že platí zákaz akéhokoľvek dotyku.