V Taliansku zastrelili samca vlka: Údajne útočil na stáda teliat

RÍM - V talianskom regióne Južné Tirolsko bol prvýkrát po zmene predpisov EÚ zastrelený vlk. Jeho odstrel povolila regionálna vláda. Niekoľko organizácií na ochranu zvierat sa likvidácii tohto jedinca neúspešne pokúsilo zabrániť, informovala agentúra DPA.
„Samec vlka s hmotnosťou približne 45 kilogramov bol usmrtený krátko po polnoci 12. augusta v nadmorskej výške 2800 metrov,“ informoval riaditeľ lesníckeho oddelenia autonómnej provincie Bolzano Günther Unterthiner. „Vlka vystopovali medzi stádom teliat,“ spresnil.
EÚ nedávno znížila status ochrany vlkov z „prísne chránených“ na „chránené“. Dodatok k príslušnej smernici platí od polovice júla. V záujme ochrany pasúcich sa stád plánujú odstrely vlkov aj ďalšie krajiny EÚ.
Odstrel povolil provinciálny prezident Arno Kompatscher, ktorý to označil za „základ pre reguláciu nebezpečných vlkov a dôležitý predpoklad pre dlhodobé pokračovanie tradičného alpského chovu hospodárskych zvierat“. Radný pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Luis Walcher doplnil, že vlky sú v niektorých prípadoch hrozbou aj pre verejnú bezpečnosť.
Rozhodnutie o odstrele tohto vlka padlo po tom, ako bolo od mája na alpskej pastvine neďaleko obce Mals v regióne Alta Val Venosta (Horná Venosta) zabitých najmenej 31 pasúcich sa zvierat. Úrady uviedli, že zlikvidovaný vlk sa tam údajne pohyboval so skupinou mláďat. Ďalší vlk, ktorého odstrel bol tiež schválený, sa stále hľadá.
Podľa ochranárskej organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) bol vlk v západnej Európe vrátane Nemecka vyhubený v polovici 19. storočia. Prežil iba vo východnej a južnej Európe, no jeho populácia sa odvtedy obnovila. Európsky environmentálny úrad (EEB) – zastrešujúca organizácia environmentálnych skupín – odhaduje, že v Európe teraz žije viac ako 20-tisíc vlkov.