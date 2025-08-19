Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

V Rakúsku zadržali Slováka: Sexuálne obťažoval ženy v nemocnici! Obchytkával ich na intímnych miestach

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd

VIEDEŇ - Vo viedenskej nemocnici sa odohral incident, ktorý v nedeľné dopoludnie vystrašil pacientov aj personál. Podľa polície mal 32-ročný Slovák sexuálne obťažovať dve ženy. Po zásahu ochranky skončil v rukách vyšetrovateľov.

Útok na mladú ženu

K udalosti došlo v nedeľu 17. augusta 2025 krátko po desiatej hodine ráno v 9. obvode Viedne. Podľa policajnej správy mal muž najskôr pridržať 23-ročnú ženu a následne ju chytiť v oblasti genitálií. Incident si všimol jej priateľ, ktorý sa snažil zasiahnuť. Medzi oboma mužmi vznikla krátka potýčka, po ktorej sa podozrivý pokúsil utiecť.

Druhý útok pred vchodom

Pred budovou nemocnice sa mal 32-ročný Slovák dopustiť ďalšieho obťažovania – 36-ročnej žene siahol na zadok. Vtedy zasiahli pracovníci bezpečnostnej služby, ktorí ho zadržali a privolali políciu.

Putoval do väzby

Policajti podozrivého muža aj mladšiu z poškodených odviedli na blízku policajnú stanicu, kde obaja podali výpoveď. Muž bol vzatý do väzby a momentálne je v policajnej cele.

