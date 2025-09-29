Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Škandál na gymnáziu! Pedagóg (66) čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania študentky (18)

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: X/Policie ČR, Getty Images)
CHEB - Renomovaný 66-ročný český pedagóg a manažér chebského gymnázia čelí obvineniu zo sexuálneho obťažovania jednej zo študentiek. Ide o človeka, ktorý za svoju dlhoročnú prácu pedagóga získal dokonca ocenenie z rúk predsedu Senátu ČR.

Obvinený učiteľ sa mal nevhodne dotýkať 18-ročnej študentky gymnázia počas cesty autobusom z mimoškolskej akcie v júni tohto roka, informujú Novinky.cz. Vedúca štátna zástupkyňa v Tachove, Jana Fišerová, potvrdila, že v prípade bolo začaté trestné stíhanie pedagóga pre prečin sexuálneho útoku. Ak sa vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na päť rokov.

Keď bol pedagóg konfrontovaný s obvinením, reagoval slovami: "Nemám k tomu žiadne vysvetlenie, pretože si nič neuvedomujem." Ďalej sa k záležitosti odmietol vyjadriť. Podobne zdržanlivý bol aj riaditeľ gymnázia Antonín Jalovec, ktorý odmietol poskytnúť akékoľvek vyjadrenie k situácii. Nevyjadril sa ani k otázke, či obvinenému pedagógovi umožní naďalej zastávať manažérsku pozíciu a byť v kontakte so študentmi.

Je dôležité poznamenať, že trestný čin sexuálneho útoku bol do českého právneho systému zavedený novelou z minulého roka. Tento trestný čin zahŕňa menej závažné sexuálne akty v porovnaní s tými, ktoré sú definované v rámci znásilnenia.

Viac o téme: GymnáziumŠtudentkaSexuálne obťažovaniePedagógCheb
