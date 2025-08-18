Šok uprostred hry: VIDEO Na golfovom ihrisku havarovalo lietadlo! Hráči utekali posádke na pomoc

SYDNEY - Pokojné popoludnie v Mona Vale Golf Club neďaleko Sydney sa zmenilo na dramatickú scénu. V nedeľu 18. augusta krátko po 14. hodine núdzovo pristála malá dvojmiestna Cessna priamo uprostred ihriska. Na palube bol inštruktor a jeho žiak. Incident zachytili videá, ktoré sa okamžite rozšírili po sociálnych sieťach.
Pád uprostred hry
Austrálske médiá informovali, že lietadlo začalo postupne strácať výšku, až nakoniec tvrdo dopadlo na trávnik medzi zaskočených golfistov. Záznamy ukazujú, ako hráči okamžite odhodili palice a rozbehli sa k vraku. Niektorí sa pri úteku dokonca potkli a padali, no napriek šoku sa snažili čo najrýchlejšie pomôcť.
Pravdepodobná príčina: porucha motora
Austrálske úrady pre bezpečnosť dopravy predbežne uviedli, že príčinou núdzového pristátia mohla byť porucha motora. Inštruktor aj študent vyviazli bez vážnych zranení, no oboch pre istotu previezli do nemocnice na detailné vyšetrenia.
Svedkovia v šoku
Na sociálnej sieti TikTok sa objavili videá priamo z miesta. „To lietadlo jednoducho spadlo z neba,“ komentoval jeden z prítomných golfistov, ktorý bol svedkom dramatického okamihu.