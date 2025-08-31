Šokujúce nariadenie leteckej spoločnosti: Piloti nesmú mať brady! TOTO je dôvod

SYDNEY - Austrálska letecká spoločnosť Qantas zakázala brady v kokpite. Zatiaľ čo doteraz sa zákaz týkal len kapitánov na diaľkových letoch, teraz sa má rozšíriť aj na regionálnych pilotov dcérskej spoločnosti QantasLink. Podľa vedenia ide o bezpečnosť – no samotní piloti pravidlá odmietajú a hovoria o nezmyselnom zásahu do osobnej slobody.
Argument: masky netesnia
Podľa expertízy spoločnosti Qinetiq môžu brady znižovať účinnosť kyslíkových masiek. Kľúčom je ich správne nasadenie – ochlpenie by mohlo brániť dokonalému utesneniu, informuje portál aeroTELEGRAPH.
Štúdie hovoria opak
Viaceré výskumy však závery Qinetiqu spochybňujú. Už v roku 2018 skúmala Simon Fraser University pre Air Canada, či dĺžka brady ovplyvňuje tesnosť masiek. Výsledok: ani strnisko, ani plnofúz neznížili ochranu. Air Canada následne povolila brady do dĺžky 1,25 centimetra.
Podobne dopadla aj štúdia Embry-Riddle Aeronautical University z roku 2024. Ani tá nenašla dôkaz, že by piloti s bradou boli menej chránení. Podľa výskumníkov sú masky skonštruované tak, aby fungovali spoľahlivo bez ohľadu na tvárové ochlpenie.
Protestné brady v Qantase
Mnohí piloti Qantasu sa rozhodli na nové pravidlá reagovať svojsky – namiesto holenia si nechávajú rásť brady, píše Australian Aviation. Tvrdia, že predpis je zbytočný a odvolávajú sa na novšie vedecké dôkazy.
Rôzne pravidlá vo svete
Postoj aeroliniek k bradám je rozmanitý. Lufthansa, Virgin Australia, Emirates či Etihad nemajú námietky proti bradatým pilotom. V Spojených štátoch je to naopak – American Airlines, Delta aj United trvajú na dokonale oholenej tvári.
Konflikt pokračuje
Vedenie Qantasu zatiaľ na svojom zákaze trvá, piloti sa však nevzdávajú. Spor o brady v kokpite tak ostáva otvorený – a môže prerásť do dlhodobejšieho konfliktu medzi zamestnancami a vedením.