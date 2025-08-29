Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Dráma na palube: Z motora začali šľahať plamene! Smerovalo z Korfu do Brna

BRNO - Cestujúci linky z gréckeho Korfu do Brna zažili vo štvrtok popoludní dramatické chvíle. Krátko po štarte začal jeden z motorov lietadla Boeing 737 vykazovať závažné poruchy a z jeho útrob vyšľahli plamene. Posádka okamžite rozhodla o presmerovaní stroja na najbližšie letisko.

Problémy po vzlete

Podľa portálu Corfu News sa incident začal už pri štarte. Ozval sa hlasný výbuch a z pravého motora bolo možné vidieť šľahajúce plamene. Stroj niekoľko minút krúžil nad ostrovom, kým piloti nezvolili bezpečné riešenie – odkloniť let na letisko Preveza na pevnine.

Bez zranení, motor bol vypnutý

Na palube panovalo napätie, no posádka mala situáciu pod kontrolou. „Linka z Korfu do Brna bola dnes odklonená do Prevezy z dôvodu závady na jednom z motorov. Ten bol z preventívnych dôvodov vypnutý a lietadlo bezpečne pristálo,“ potvrdila pre TN.cz hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková.

Pumpáž, nie požiar

Ako vysvetlila Dufková, príčinou bola takzvaná pumpáž – tlakové rázy v turbíne spôsobené nepravidelným prúdením vzduchu. Tento jav sa môže objaviť napríklad po nasatí cudzieho predmetu do motora. „Nešlo o požiar motora,“ zdôraznila hovorkyňa.

Cestujúci pokračovali náhradným strojom

Smartwings rýchlo vyslali do Prevezy náhradné lietadlo, ktoré pristálo ešte vo večerných hodinách. Cestujúci tak mohli pokračovať do Brna približne s hodinovým meškaním.

Druhý podobný incident v krátkom čase

Zhodou okolností došlo na Korfu k veľmi podobnej situácii len niekoľko dní predtým – 16. augusta. Problémy mal vtedy stroj spoločnosti Condor smerujúci do Düsseldorfu. Aj v tomto prípade išlo podľa odborníkov o pumpáž.

