MIMORIADNY ONLINE Trump privítal Zelenského v Bielom dome: Rokovania o mieri sa začínajú!

WASHINGTON - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel do Bieleho domu, kde bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami. Pred rokovaním ukrajinský prezident uviedol, že cieľom je spoľahlivý mier pre Ukrajinu a celú Európu. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
20:11 Americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu ako súčasti mierovej dohody o ukončení vojny s Ruskom.
20:00 „Dnes buď dôjde k dohode, alebo nedôjde k dohode,“ vyhlásil Trump. Na otázky týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a toho, či pošle americké vojská na Ukrajinu neodpovedal. Uviedol, že sa k nim môže vyjadriť neskôr. Zelenskyj zase nekomentoval, či je pripravený na územné ústupky.
19:47 Trump povedal, že Ukrajina nevstúpi do NATO, ale dostane bezpečnostné záruky. Tiež uviedol, že už nepožaduje prímerie na Ukrajine, ale zameriava sa na rokovania o trvalom mieri. „Nemyslím si, že potrebujeme prímerie; bolo by to pekné, lebo ľudia by prestali umierať, ale momentálne pracujeme na trvalom mieri,“ povedal Trump.
19:45 Trump odmietol odpovedať, "čie karty sú silnejšie" - ukrajinské alebo ruské. "Nebudem o tom teraz hovoriť," povedal Trump.
19:44 Zelenskyj v Oválnej pracovni uviedol, že je pripravený o ukončení vojny rokovať v trojstrannom formáte, teda s Trumpom a Putinom. Povedal tiež, že je otvorený na usporiadanie volieb.
19:43 Trump dnes Zelenského pri príchode privítal pred Bielym domom potrasením ruky. Televízne zábery ukazujú, že Zelenskému jeho oblek pochválil, ten mu odvetil, že si vzal na seba to najlepšie, čo má. Na otázku novinára, aký má odkaz pre ukrajinský ľud, Trump následne vyhlásil: "Milujeme ich. "
19:37 Ceny ropy dnes na svetových trhoch rastú. Investori podľa agentúry Reuters čakajú na rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským po piatkovom summite lídrov USA a Ruska na Aljaške, ktorý nepriniesol konkrétne výsledky.
19:36 Americký prezident Donald Trump dnes privítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni. Šéf Bieleho domu pri tej príležitosti hovoril o pokroku v rokovaniach a povedal, že bude spolupracovať s Ukrajinou a Ruskom za účelom ukončenia vojny. Koniec konfliktu, ktorý Rusko rozpútalo svojou inváziou do susednej krajiny vo februári 2022, si podľa Trumpa teraz želá aj ruský prezident Vladimir Putin, s ktorým rokoval v piatok na Aljaške. Zelenskyj Trumpovi poďakoval za jeho snahy a zdôraznil, že vojna sa musí skončiť.
19:28 Na celej Ukrajine bol v pondelok podvečer vyhlásený poplach, pretože ukrajinská armáda detegovala vzlet ruského lietadla typu MiG-31, ktoré je schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Tie Moskva používa pri útokoch voči Ukrajine, informovala agentúra AFP.
19:16 Vojna na Ukrajine nemá žiadne jednoduché riešenie, no konečne sa objavili náznaky nádeje na dialóg o jej ukončení, uviedla v pondelok talianska premiérka Giorgia Meloniová pred rokovaním v Bielom dome. Informuje o tom britská stanica Sky News.
18:25 Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Tvrdí, že za šesť mesiacov sa mu podarilo vyriešiť šesť vojen a napriek tomu niekto pochybuje o jeho krokoch, pokiaľ ide o rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.
18:19 Lídri Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie diskutovať o Ukrajine a výsledku pondelkových rokovaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych predstaviteľov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. V pondelok to na sieti X oznámil predseda Európskej rady António Costa, píše agentúra AFP.
17:53 Pre Európu je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského kľúčové obhajovať princíp, že hranice štátu sa nemenia vojenskou silou. Ak bude ruský prezident Vladimir Putin klásť požiadavky a vojnu nebude chcieť zastaviť, Európa by mala byť pripravená pritvrdiť vo svojom postoji, napríklad v sankciách. Povedal to v pondelok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy.
17:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok večer (SELČ) v Bielom dome stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby rokovali o podmienkach prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Americké médiá si všímajú nielen túto politickú, ale aj symbolickú rovinu stretnutia a kladú otázku, či Zelenskyj tentoraz príde v obleku. Informoval o tom v pondelok francúzsky denník Le Figaro.
17:11 O útoku predtým informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý ho označil za neprijateľný a poburujúci, keďže sa podľa neho terčom stala energetická bezpečnosť Maďarska. Jeho ukrajinský náprotivok Andrej Sybiha mu následne odkázal, aby sťažnosti na podobné záležitosti adresoval „svojim priateľom“ v Rusku, ktoré pred viac než tromi napadlo Ukrajinu, a nie Kyjevu.
17:05 Spojenci Kyjeva musia zaistiť, aby bol mier na Ukrajine spravodlivý, povedal v pondelok britský premiér Keir Starmer, ktorý sa spoločne s ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom agentúra DPA.
16:21 Zelensky sa vo Washingtone stretol s Trumpovým osobitným zástupcom Keithom Kelloggom. Informuje o tom portál NEXTA.
15:26 Najvyšší ruský veliteľ bol vážne zranený pri ukrajinskom útoku, tvrdí šéf Dagestanu. Generálporučík Essedoulla Abatčev zastával vysoké funkcie v Čečensku a Dagestane a v roku 2022 ho prezident Vladimir Putin vymenoval za Hrdinu Ruska. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
14:38 Európski lídri sa ešte pred pondelkovým rokovaním s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome zídu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámila to Európska únia.
14:09 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szjjártóovi odkázal, aby sa v záležitosti ruského ropovodu sťažovala Budapešť namiesto Kyjeva v Moskve. Šéf maďarskej diplomacie predtým uviedol, že Ukrajina opäť zaútočila na ropovod v Rusku, ktorým prúdi ropa z Ruska do Maďarska, čím Kyjev podľa neho útočí na energetickú bezpečnosť Maďarska.