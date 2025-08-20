Prekvapivé DETAILY počas rokovaní v Bielom dome: TERČOM sa stali reakcie TEJTO političky, sedela hneď vedľa Trumpa!

WASHINGTON – Po sobotnom summite Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške, prijal začiatkom týždňa americký prezident v Bielom dome ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zástupcov najsilnejších spojencov NATO v Európe. Hlavnou témou bolo ukončenie vojny na Ukrajine.
V pondelok 18. augusta sa svet zameral na Biely dom, kde prebiehalo rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinskou hlavou Volodymyrom Zelenským a zástupcami najsilnejších členov NATO v EÚ. Všetci sa spoločne stretli pri jednom stole, kde začala diskusia aj za prítomnosti svetových médii.
Meloniová baví internet
Jeden z mnohých záberov na najvyšších zástupcov svojich krajín priniesol prekvapivé zistenie. V jednom momente upútala najväčšiu pozornosť na seba talianska premiérka Georgia Meloniová. Média by jej pohľad do stropu a následnú grimasu pripisovali len únave, lenže zatvárila sa tak presne v čase, keď sa štátnici okolo nej bavili o možnom riešení prímeria na Ukrajine.
"Pokúsme sa na Rusko vyvinúť tlak, pretože dôveryhodnosť týchto snáh, ktoré dnes podnikáme, závisí prinajmenšom od začiatku budúcich serióznych rokovaní," povedal nemecký kancelár Merz, keď sa cez Meloniovú nakláňal smerom k Trumpovi.
"Chcel by som zdôrazniť tento aspekt a od budúceho stretnutia by som už rád videl prímerie, ktoré by malo byť trojstranné, nech už sa bude konať kdekoľvek," doplnil Merz. V tejto chvíli Meloniová len prevrátila očami.
Meloniová sa podobne zatvárila aj pri slovách Donalda Trumpa, keď zavtipkoval o jej predchodcoch. "Nevydržali veľmi dlho. Vy áno, budete tam ešte dlho," povedal.
Reakcie širokej verejnosti
Video s reakciou Meloniovej začala rýchlo kolovať po sociálnych sieťach. "Reakcia talianskej premiérky je na nezaplatenie," vyjadril sa na X politický spravodajca z Floridy Eric Daugherty.
"Trump nikdy nesklame, aby sa zosmiešnil na svetovej úrovni. Celý svet sa obvykle na podobných tvrdeniach zatvári rovnako, len to nie je zachytené na kamere," napísal ďalší komentujúci.
"Trump si myslí, že svet je jeho javisko. V skutočnosti však ako klaun. Talianska premiérka práve prevrátila očami za nás všetkých. Vitajte na svetovom turné hanby," ocenil niekto ďalší konanie talianskej premiérky Georgie Meloniovej.