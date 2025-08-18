Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

MIMORIADNY ONLINE Summit v Bielom dome: Trump sa pokúsi zorganizovať trojstranné rokovania s Putinom

Prezident Donald Trump (v strede) hovorí počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom (zľava), francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom vo Východnej sále Bieleho domu.
Prezident Donald Trump (v strede) hovorí počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom (zľava), francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom vo Východnej sále Bieleho domu. (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

WASHINGTON - K americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyru Zelenskému sa po ich bilaterálnom rokovaní v Bielom dome pripojili lídri kľúčových európskych krajín a zástupcovia Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

21:40 Trump verí, že do týždňa alebo dvoch bude jasné, či sa vojna môže skončiť.

21:33 Talianska premiérka Giorgia Meloniová o bezpečnostných zárukách a zmenách v postoji Ruska. „Budeme diskutovať o mnohých dôležitých témach. Prvou z nich sú bezpečnostné záruky: ako sa uistiť, že sa to už nezopakuje. To je základná podmienka akéhokoľvek mieru,“ povedala Meloniová. Poďakovala Donaldovi Trumpovi za zmeny v postoji Ruska: „Ďakujem, Donald, myslím si, že je veľmi dôležité, že po troch rokoch, počas ktorých sme nevideli ochotu Ruska prestať, teraz vďaka tebe vidíme zmeny.“ „Začneme s návrhom podobným modelu článku 5 NATO,“ dodala Meloniová. Článok 5 Zmluvy o NATO stanovuje, že útok na jednu z krajín aliancie sa považuje za útok na všetkých jej členov.

21:27 Verejná časť pondelkového stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu prebehla v oveľa priateľskejšej atmosfére než vo februári, všimla si stanica CNN. Vtedy sa podobná schôdzka skončila roztržkou a predčasne, lídri sa tak k rokovaniu za zatvorenými dverami ani nedostali.

21:19 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že na dnešnom rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril o citlivých otázkach, vrátane bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii. Povedal, že sa Trump pokúsi zorganizovať trojstranné rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a že bude rád, ak bude americký prezident prítomný. 

21:13 Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, oznámil v pondelok večer stredoeurópskeho času americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Európske štáty podľa neho budú musieť niesť veľkú časť tohto „bremena“. Informuje o tom agentúra AFP.

21:05 Začal sa summit lídrov EÚ, Trumpa a Zelenského. „Dotkli sme sa mnohých otázok týkajúcich sa území. Nepriamo som hovoril aj s Putinom. Možno zorganizujeme trojstranné stretnutie,“ povedal Trump o svojich rokovaniach so Zelenským pred stretnutím s európskymi lídrami. „Putin súhlasí s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. A to je hlavná otázka, ktorú treba na tomto stretnutí prerokovať. Kto sa bude čím zaoberať,“ dodal Trump pre Európanov. „Je veľmi smutné pozerať sa teraz na mapu Ukrajiny,“ povedal Trump.

Prezident Donald Trump (v strede) hovorí počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom (zľava), francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom vo Východnej sále Bieleho domu.
Zobraziť galériu (10)
Prezident Donald Trump (v strede) hovorí počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom (zľava), francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom vo Východnej sále Bieleho domu.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

21:00 Trump, Zelensky a európski lídri sa zoraďujú na spoločnú fotografiu.

20:43 Pred rokovaním za zatvorenými dverami medzi Trumpom a Zelenským bola v Oválnej pracovni umiestnená veľká mapa Ukrajiny. Východná Ukrajina je vyznačená ružovou farbou, čo znázorňuje územia okupované Ruskom. Korešpondent BBC Anthony Zarker sa domnieva, že mapa mohla slúžiť ako vizuálny argument pre Trumpa, aby vyvinul tlak na Zelenského v otázke územných výmen za mier.

20:42 Oficiálne fotografie z verejnej časti stretnutia medzi Zelenským a Trumpom v Bielom dome. Zelensky aj Trump sú zjavne v dobrej nálade. Prezidenti pokračujú v komunikácii za zatvorenými dverami.

20:23 Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami zatelefonuje šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, s ktorým sa v piatok osobne stretol na Aljaške, aby hovorili o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.

20:11 Americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu ako súčasti mierovej dohody o ukončení vojny s Ruskom.

20:00 „Dnes buď dôjde k dohode, alebo nedôjde k dohode,“ vyhlásil Trump. Na otázky týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a toho, či pošle americké vojská na Ukrajinu neodpovedal. Uviedol, že sa k nim môže vyjadriť neskôr. Zelenskyj zase nekomentoval, či je pripravený na územné ústupky.

19:47 Trump povedal, že Ukrajina nevstúpi do NATO, ale dostane bezpečnostné záruky. Tiež uviedol, že už nepožaduje prímerie na Ukrajine, ale zameriava sa na rokovania o trvalom mieri. „Nemyslím si, že potrebujeme prímerie; bolo by to pekné, lebo ľudia by prestali umierať, ale momentálne pracujeme na trvalom mieri,“ povedal Trump.

19:45 Trump odmietol odpovedať, "čie karty sú silnejšie" - ukrajinské alebo ruské. "Nebudem o tom teraz hovoriť," povedal Trump.

19:44 Zelenskyj v Oválnej pracovni uviedol, že je pripravený o ukončení vojny rokovať v trojstrannom formáte, teda s Trumpom a Putinom. Povedal tiež, že je otvorený na usporiadanie volieb.

19:43 Trump dnes Zelenského pri príchode privítal pred Bielym domom potrasením ruky. Televízne zábery ukazujú, že Zelenskému jeho oblek pochválil, ten mu odvetil, že si vzal na seba to najlepšie, čo má. Na otázku novinára, aký má odkaz pre ukrajinský ľud, Trump následne vyhlásil: "Milujeme ich. "

19:37 Ceny ropy dnes na svetových trhoch rastú. Investori podľa agentúry Reuters čakajú na rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským po piatkovom summite lídrov USA a Ruska na Aljaške, ktorý nepriniesol konkrétne výsledky.

19:36 Americký prezident Donald Trump dnes privítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni. Šéf Bieleho domu pri tej príležitosti hovoril o pokroku v rokovaniach a povedal, že bude spolupracovať s Ukrajinou a Ruskom za účelom ukončenia vojny. Koniec konfliktu, ktorý Rusko rozpútalo svojou inváziou do susednej krajiny vo februári 2022, si podľa Trumpa teraz želá aj ruský prezident Vladimir Putin, s ktorým rokoval v piatok na Aljaške. Zelenskyj Trumpovi poďakoval za jeho snahy a zdôraznil, že vojna sa musí skončiť.

19:28 Na celej Ukrajine bol v pondelok podvečer vyhlásený poplach, pretože ukrajinská armáda detegovala vzlet ruského lietadla typu MiG-31, ktoré je schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Tie Moskva používa pri útokoch voči Ukrajine, informovala agentúra AFP.

19:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel do Bieleho domu, kde bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami. Pred rokovaním ukrajinský prezident uviedol, že cieľom je spoľahlivý mier pre Ukrajinu a celú Európu. Zelenského, ktorý je oblečený v čiernom obleku bez kravaty, Trump privítal potrasením ruky.

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone.
Zobraziť galériu (10)
Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

19:16 Vojna na Ukrajine nemá žiadne jednoduché riešenie, no konečne sa objavili náznaky nádeje na dialóg o jej ukončení, uviedla v pondelok talianska premiérka Giorgia Meloniová pred rokovaním v Bielom dome. Informuje o tom britská stanica Sky News.

18:25 Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Tvrdí, že za šesť mesiacov sa mu podarilo vyriešiť šesť vojen a napriek tomu niekto pochybuje o jeho krokoch, pokiaľ ide o rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.

18:19 Lídri Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie diskutovať o Ukrajine a výsledku pondelkových rokovaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych predstaviteľov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. V pondelok to na sieti X oznámil predseda Európskej rady António Costa, píše agentúra AFP.

17:53 Pre Európu je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského kľúčové obhajovať princíp, že hranice štátu sa nemenia vojenskou silou. Ak bude ruský prezident Vladimir Putin klásť požiadavky a vojnu nebude chcieť zastaviť, Európa by mala byť pripravená pritvrdiť vo svojom postoji, napríklad v sankciách. Povedal to v pondelok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy.

17:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok večer (SELČ) v Bielom dome stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby rokovali o podmienkach prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Americké médiá si všímajú nielen túto politickú, ale aj symbolickú rovinu stretnutia a kladú otázku, či Zelenskyj tentoraz príde v obleku. Informoval o tom v pondelok francúzsky denník Le Figaro.

17:11 O útoku predtým informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý ho označil za neprijateľný a poburujúci, keďže sa podľa neho terčom stala energetická bezpečnosť Maďarska. Jeho ukrajinský náprotivok Andrej Sybiha mu následne odkázal, aby sťažnosti na podobné záležitosti adresoval „svojim priateľom“ v Rusku, ktoré pred viac než tromi napadlo Ukrajinu, a nie Kyjevu.

17:05 Spojenci Kyjeva musia zaistiť, aby bol mier na Ukrajine spravodlivý, povedal v pondelok britský premiér Keir Starmer, ktorý sa spoločne s ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom agentúra DPA.

16:21 Zelensky sa vo Washingtone stretol s Trumpovým osobitným zástupcom Keithom Kelloggom. Informuje o tom portál NEXTA. 

15:26 Najvyšší ruský veliteľ bol vážne zranený pri ukrajinskom útoku, tvrdí šéf Dagestanu. Generálporučík Essedoulla Abatčev zastával vysoké funkcie v Čečensku a Dagestane a v roku 2022 ho prezident Vladimir Putin vymenoval za Hrdinu Ruska. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

14:38 Európski lídri sa ešte pred pondelkovým rokovaním s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome zídu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámila to Európska únia.

14:09 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szjjártóovi odkázal, aby sa v záležitosti ruského ropovodu sťažovala Budapešť namiesto Kyjeva v Moskve. Šéf maďarskej diplomacie predtým uviedol, že Ukrajina opäť zaútočila na ropovod v Rusku, ktorým prúdi ropa z Ruska do Maďarska, čím Kyjev podľa neho útočí na energetickú bezpečnosť Maďarska.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rusi majú na krku
Rusi majú na krku ďalší obrovský problém: Panika na čerpačkách! Benzín iba na PRÍDEL, niekde chýba úplne
Zahraničné
Zákerná taktika Putina: Na
Zákerná taktika Putina: Na Zelenského na Aljaške nastražil pascu! Expert to vidí jasne
Zahraničné
Kaliňák v tom má
Kaliňák v tom má jasno: Návrat Ukrajiny k pôvodným hraniciam je nereálny! Majerský mu protirečil
Domáce
Európski lídri zvolávajú videokonferenciu
Európski lídri zvolávajú videokonferenciu na diskusiu o mieri na Ukrajine
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Minister financií Kamenický: Konsolidácia bude výsledkom všetkých koaličných partnerov
Správy
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy

Domáce správy

TEST žltých aviváží: Objavili
TEST žltých aviváží: Objavili sme nádhernú vôňu aj príliš drahý priemer
hashtag.sk
Koaličná rada nedospela k
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Domáce
Hrozivý nález v bratislavskej
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: V byte našli muža s otvorenou ranou brucha
Domáce
V Prešove chystajú veľkolepú premiéru: Divadlo Jonáša Záborského uvedie muzikál Evita
V Prešove chystajú veľkolepú premiéru: Divadlo Jonáša Záborského uvedie muzikál Evita
Prešov

Zahraničné

Lietadlo rýchlo strácalo výšku.
Šok uprostred hry: VIDEO Na golfovom ihrisku havarovalo lietadlo! Hráči utekali posádke na pomoc
Zahraničné
Občan Bieloruska čelí obvineniu
Občan Bieloruska čelí obvineniu v Poľsku: Mal pripravovať útok v službách cudzieho štátu
Zahraničné
Prezident Donald Trump (v
MIMORIADNY ONLINE Summit v Bielom dome: Trump sa pokúsi zorganizovať trojstranné rokovania s Putinom
Zahraničné
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Zahraničné

Prominenti

FOTO Patrícia Vittek na dovolenke
Patrícia Vittek ŽIARILA na plážach v Grécku: V plavkách predviedla TELO SNOV... pridali sa aj dcéry!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Zahraniční prominenti
Ladižinský je už PO
Ladižinský je už PO vážnej OPERÁCII: Prehovoril o DETAILOCH hospitalizácie... Brala ho ZÁCHRANKA!
Domáci prominenti
Muzikálový festival Jozefa Bednárika
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti
TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!

Šport

Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa predčasne vzdala!
Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa predčasne vzdala!
ATP
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
WTA
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Windows
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bulvár
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lietadlo rýchlo strácalo výšku.
Zahraničné
Šok uprostred hry: VIDEO Na golfovom ihrisku havarovalo lietadlo! Hráči utekali posádke na pomoc
Prezident Donald Trump (v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Summit v Bielom dome: Trump sa pokúsi zorganizovať trojstranné rokovania s Putinom
Koaličná rada nedospela k
Domáce
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Zahraničné
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami

Ďalšie zo Zoznamu