Hororový šesťhodinový let: Predstavte si, že sú všetky toalety pokazené! Ľudia si uľavovali, kde mohli

BRISBANE - Let z indonézskeho Bali do austrálskeho Brisbane sa zmenil na nočnú moru. V lietadle spoločnosti Virgin Australia prestali fungovať všetky toalety a pasažieri museli improvizovať. Cesta trvala viac než šesť hodín.
Porucha už pred štartom
Boeing 737 MAX 8 odštartoval vo štvrtok popoludní z letiska v Denpasare. Už na zemi bola jedna zo zadných toaliet mimo prevádzky, no počas letu zlyhali aj zvyšné dve. Pre vyše stovku cestujúcich tak začala tortúra, ktorú opísali austrálske médiá.
Núdza v oblakoch
„Museli sme močiť do fliaš,“ priznali cestujúci pre denník The Australian. Situácia bola natoľko kritická, že posádka mala dokonca navrhnúť použitie toalety, ktorá bola už takmer plná. Podľa fotografií z kabíny bola misa naplnená až po okraj.
Ponižujúce chvíle
Nie všetci pasažieri však dokázali vydržať. „Staršia žena sa nedokázala ovládnuť a verejne sa pomočila,“ citoval ďalší cestujúci britský denník The Sun. V lietadle sa podľa svedkov šíril neznesiteľný zápach moču a mnohí prežívali cestu ako číre utrpenie.
Reakcia aerolinky
Virgin Australia sa po incidente ospravedlnila a prisľúbila kompenzáciu vo forme cestovného kreditu. Cestujúci však tvrdia, že nič podobné ešte nezažili a dovolenka sa im skončila doslova v hanbe a zápachu.