Napätie medzi demokratmi a republikánmi: Texas mení volebnú mapu pred kľúčovými voľbami

WASHINGTON - Texaskí senátori v sobotu ráno schválili novú podobu volebnej mapy v tomto americkom štáte. Republikánskej strane to umožní získať v Texase päť nových kresiel a môže si udržať kontrolu v americkom Kongrese v budúcoročných voľbách. Píše agentúra AFP.
Texaskí senátori hlasovali po viac ako osemhodinovej debate podľa straníckej línie za schválenie mapy pomerom hlasov 18:11 v sobotu krátko po polnoci. Plány demokratickej senátorky Carol Alvaradovej na obštrukciu boli zmarené, keď republikáni použili zriedkavý procedurálny návrh na zastavenie debaty, ukončenie obštrukcie a priame hlasovanie. Zákon teraz smeruje do kancelárie guvernéra na konečné schválenie.
Trump vyvíjal tlak na Texas
Prezident Donald Trump vyvíjal tlak na Texas vedený republikánmi, aby vytvoril novú volebnú mapu a zabránil demokratom v prevzatí moci v Snemovni reprezentantov v roku 2026 v polovici jeho funkčného obdobia. Tento politický manéver podnietil kalifornského demokratického guvernéra Gavina Newsoma k spusteniu procesu prekreslenia volebnej mapy svojho štátu a vytvoreniu piatich potenciálne nových kresiel pre demokratov. Hoci Newsom dúfa, že zruší výhody, ktoré republikáni získali v Texase, jeho plán si vyžaduje súhlas voličov vo voľbách v novembri tohto roku.
Obe strany sa teraz zameriavajú na tie štáty, kde miestne pravidlá umožňujú zmeny hraníc volebných okrskov v ich prospech. Boj o zmeny volebných obvodov tzv. gerrymandering je politická taktika, pri ktorej sa hranice volebných obvodov úmyselne vytvárajú tak, aby zvýhodnili jednu politickú stranu alebo skupinu voličov na úkor iných. To dodáva budúcoročným voľbám nestabilný a vysoko rizikový prvok.
Republikáni ovládajú obe komory Kongresu
Republikáni v súčasnosti ovládajú obe komory Kongresu a zákonodarcovia strany vo veľkej miere fungujú tak, aby plnili Trumpove želania. Znepokojení demokrati dúfajú, že nepopularita mnohých Trumpových politík pomôže spustiť posilnenie ich pozície v Snemovni reprezentantov. V súčasnosti má 435 poslancov na základe počtu obyvateľov jednotlivých štátov. Ak by demokrati vyhrali, získajú právomoc vyšetrovať Trumpa a kontroverzných členov jeho vlády.