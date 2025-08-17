Prekvapivé odhalenie: Expertka na čítanie z pier prehovorila! O TOMTO sa Trump s Putin rozprávali

ANCHORAGE - Červený koberec, protokolárne pózy a úsmevy pred kamerami – tak vyzeral návrat Donalda Trumpa a Vladimira Putina k osobnému stretnutiu po piatich rokoch. V zákulisí však zazneli slová, ktoré by inak zostali skryté. Britská expertka na čítanie z pier prezradila, čo si prezidenti povedali, zatiaľ čo novinári márne čakali na odpovede na nepríjemné otázky.
Prvé slová na aljašskej pôde
Summit dvoch jadrových veľmocí na Aljaške sprevádzala prísne režírovaná scéna. Donald Trump a Vladimir Putin sa stretli zoči-voči po prvý raz od roku 2019. Na červenom koberci si podali ruky a Trump podľa expertky Nicoly Hicklingovej záznamu pre Express otvoril konverzáciu slovami: „Konečne. Dokázal si to, je fantastické ťa vidieť a cením si toho.“
Putin reagoval v ústretovom tóne: „Ďakujem – nápodobne. Som tu, aby som ti pomohol.“ Na to americký prezident odvetil: „Ja pomôžem tebe.“ Ruský líder ešte dodal: „Stačí, aby si o to požiadali.“ Trump prikývol: „Dobre.“
Dialóg pokračuje v pohybe
Aj počas presunu k autu prehodili niekoľko viet. Putin vyhlásil: „Dovedieme to do konca,“ na čo Trump reagoval: „Dúfam, že áno.“ Potom dodal: „Poďme, nastúpme rovno do auta. Musíme sa posunúť vpred, sústrediť sa. Viem, že je to vážne a dosť dlhé. Aká je to len cesta.“ Nie je však jasné, či hovoril o presune z letiska alebo použil metaforu.
Na záver sa podľa Hicklingovej Trump ešte obrátil k Putinovi: „Ďakujem. Je to veľký tlak. Chceš vedieť podrobnosť?“ Keď Putin prikývol, Trump prezradil: „Je to palivo pre nákladné lietadlo.“ Putin len stručne odvetil: „Aha.“
Opakované podania rúk pre kamery
Pri pózovaní pred médiami Trump navrhol: „Podáme si znovu ruku – robí to dobrý dojem.“ Putin mu vyhovel a obaja tak vyslali svetu obraz ústretovosti, ktorý mal pôsobiť ako signál ochoty na spoluprácu.
Ticho k nepríjemným otázkam
Idylku však rýchlo narušili novinári. Hneď po príchode na plochu začali Putina zasypávať otázkami:
„Pán Putin, podcenili ste Ukrajinu?“
„Prestanete zabíjať civilistov?“
„Ako môže Amerika veriť vášmu slovu?“
Ruský prezident nereagoval ani na jedinú. V jednom momente len pokrčil ramenami, akoby naznačoval, že otázky nepočuje alebo že nemá zapnutý tlmočnícky prístroj. Je však známe, že Putin angličtine rozumie a s Trumpom počas rozhovoru komunikoval práve v nej.
Úsmevy aj zvláštny detail
Obaja lídri napokon z plochy odkráčali bez odpovedí, no so starostlivo pripraveným obrazom úsmevov a opakovaných podaní rúk.
Samotný Trump však ešte pred Putinovým príchodom zaujal iným detailom – po vystúpení z lietadla nekráčal po červenom koberci priamo, ale zvláštne kľučkoval zo strany na stranu. Na zrýchlených záberoch je to ešte výraznejšie.
Na sociálnej sieti X sa okamžite objavili komentáre. Jeden z užívateľov ironicky poznamenal:
„Napoly žartujem, ale – keby ma dvakrát takmer zavraždili, asi by som tiež do konca života chodil cikcak.“