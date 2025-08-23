Financovanie azylových miest v USA: Súd predĺžil opatrenie proti Trumpovej administratíve

SAN FRANCISCO - Federálny sudca v piatok večer rozhodol, že Trumpova administratíva nemôže odmietnuť financovanie Bostonu, Chicaga, Denveru, Los Angeles a 30 ďalších miest a okresov kvôli ich politike na komunálnej úrovni. Píše agentúra AP.
Okresný sudca William Orrick v San Franciscu predĺžil predbežné opatrenie, ktoré bráni vládnej administratíve v zastavení alebo podmieňovaní používania federálnych prostriedkov pre takzvané azylové jurisdikcie. Jeho skoršie nariadenie chránilo viac ako desiatku ďalších miest a okresov vrátane miest San Francisco, Portland a Seattle
Azylové miesta
Neexistuje žiadna striktná definícia azylových miest, ale tento pojem vo všeobecnosti opisuje miesta, ktoré obmedzujú spoluprácu s Imigračným a colným úradom (ICE). Vládna administratíva zvýšila tlak na miestne komunity so snahou splniť volebný sľub prezidenta Donalda Trumpa o vysťahovaní miliónov ľudí z krajiny.
Jeden z výkonných príkazov prezidenta Trumpa nariaďuje ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej a ministerke vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej, aby zadržali federálne peniaze pre azylové jurisdikcie. Ďalší príkaz nariaďuje každej federálnej agentúre, aby zabezpečila, že platby štátnym a miestnym samosprávam „nepodporujú takzvané 'azylové' politiky, ktoré sa snažia chrániť nelegálnych cudzincov pred deportáciou“.
Mestá a okresy sa bránia
Mestá a okresy sa bránia žalobou a uviedli, že sú ohrozené miliardy dolárov. Na e-mail adresovaný Bielemu domu v piatok večer agentúra AP zatiaľ nedostala odpoveď. V máji zverejnilo Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA zoznam zhruba 500 'azylových jurisdikcií' ktoré podľa neho porušili akékoľvek federálne trestné zákony. Zoznam bol neskôr odstránený. Ministerstvo spravodlivosti tiež zažalovalo New York, Los Angeles a ďalšie mestá kvôli ich azylovej politike.