POSTREHY zo summitu na Aljaške: Rokovania boli kratšie, ako sa očakávalo! Trump nepoložil KĽÚČOVÚ otázku

ANCHORAGE – Očakávaný summit v aljašskom Anchorage prebehol v pokojnej atmosfére. Rokovania boli výrazne kratšie, ako sa predpokladalo. Dokonca aj hovorca hovorca ruského prezidenta avizoval, že by mali trvať najmenej 6 hodín. Boli však o polovicu kratšie. Viacerí analytici z oboch táborov si napriek kratšiemu stretnutiu všimli hneď niekoľko dôležitých faktov, ktoré tento summit priniesol.
Viacerí politici naprieč celý svetom sa zhodli, že výhrou bolo už len samotné stretnutie amerického a ruského prezidenta. Donald Trump si s Vladimirom Putinom potriasol rukou na červenom koberci, po ktorom kráčali priamo zo svojich lietadiel. Ako píše BBC, summit prebehol na spoločnej základni Elmendorf-Richardson. Po podaní rúk sa obaja lídri na seba usmiali.
Pre Putina to bol veľmi netradičný moment, keďže od spustenia masívnej ofenzívy na Ukrajinu (24. február 2022) sa mu západné krajiny skôr vyhýbajú. Stretnutie bolo výhrou skôr pre Putina, ktorý sa za necelých 6 mesiacov zmenil z vyvrheľa na štátnika, ktorého víta americký prezident na svojej pôde ako starého priateľa. Od Trumpa nasledovalo ďalšie priateľské gesto, keď Putinovi ponúkol odvoz z letiska vo svojej limuzíne. Kamery vtedy zachytili, ako prezidenti sedia vedľa seba na zadných sedadlách, smejú sa a všetkým mávajú.
Krátke rokovania
Obaja lídri poskytli pred médiami krátke vyhlásenia, no neodpovedali na žiadne otázky. Putin pochválil atmosféru vzájomného rešpektu. Dodal, že keby bol Trump pri moci aj v roku 2022, konflikt na Ukrajine by sa nikdy nezačal. Za dôvod konania summitu považoval situáciu na Ukrajine. Doslova ju nazval "katalyzátorom". Povedal, že pred dosiahnutím mieru je potrebné "odstrániť základné príčiny" konfliktu. Na Ukrajine to malo spustiť poplach, pretože Putin sa v podobnej rovine vyjadroval o ruských požiadavkach, ktoré bránia k uzavretiu mieru. Pre vedenie v Kyjeve by to bola v podstate kapitulácia.
Na druhej strane boli rokovania krátke aj pre postoj amerického prezidenta. Donald Trump ani raz nespomenul Ukrajinu a dokonca ani možnosť prímeria. Spomenul však, že každý týždeň umrie v bojoch do sedemtisíc ľudí a poznamenal, že aj Putin si želá ukončenie krviprelievania.
"Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Počas tohto mimoriadne produktívneho stretnutia sme dosiahli veľký pokrok," dodal. Žiadne podrobnosti však z jeho úst nezazneli. Nespomenul ani prípadný trojstranný summit medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Dokonca Rusku nepohrozil, čo bude nasledovať, keď sa nedosiahne prímerie. "Je tu ale veľká šanca, že sa tam napokon dostaneme," doplnil.
Nepriateľskí novinári
Putin, ktorý je v Rusku pri moci už neuveriteľných 25 rokov, nie je zvyknutý, že sa na tlačovej konferencii objavia novinári, ktorí sú voči nemu až nepriateľsky naladení. Práve to sa ale stalo počas posedenia pred médiami. Jeden z novinárov doslova na Putina vykríkol: "Prestanete už konečne zabíjať civilistov?" Potom sa začali prekrikovať aj iní novinári, pričom an Putina sypali otázky o Ukrajine.
Ten začal hádzať prekvapivé grimasy a tváril sa, že nikomu z nich nie je rozumieť. Počas fotenia zaznela ďalšia otázka: "Ste pripravený stretnúť sa na summite troch strán aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským?" Nasledovala ďalšia Putinova grimasa.
Ďalšie stretnutie v Moskve?
V konečnom výsledku teda summit nepriniesol riešenie vojny na Ukrajine, ale na druhej strane upevnil vzťahy medzi USA a Ruskou federáciou. Ďalšie stretnutie sa bude zrejme konať na ruskej pôde. Počas svojho príhovoru predostrel túto ponuku v angličtine samotný Putin: "Nabudúce v Moskve," na čo Trump reagoval slovami, že si vie takéto stretnutie živo predstaviť.