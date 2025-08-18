Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Od prvého roka vlády Smeru vzrástla mzda viac ako 3,5-násobne, tvrdí premiér

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Od začiatku vládnutia prvej vlády strany Smer-SD, keď bola minimálna mzda 256 eur, stúpne táto mzda v roku 2026 až na 915 eur. Bude teda viac ako 3,5-krát vyššia. Na sociálnej sieti to uviedol premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Premiér dodal, že razantný rast minimálnej mzdy znamená aj nárast príplatkov za prácu v noci, či cez víkendy. „Postupne sa približujeme k 1000-eurovej minimálnej mzde a tešíme sa z historicky najnižšej nezamestnanosti,“ pripomenul premiér.

Nikdy sa podľa neho nepotvrdili obavy pravicových politikov a ekonómov, podľa ktorých rast minimálnej mzdy vedie najmä v ekonomicky slabších regiónoch k vyššej nezamestnanosti. „V tejto politike budeme pokračovať a ja by som rád poďakoval, že naši koaliční partneri a najmä minister práce E. Tomáš (Hlas-SD) filozofiu rastu minimálnej mzdy plne podporujú,“ dodal Fico. K pondelkovému pokračovaniu koaličnej rady, ktorá by mala odsúhlasiť úsporné opatrenia na konsolidáciu verejných financií Fico uviedol, že na nevyhnutnom ozdravovaní verejných financií sa musí popri ľuďoch a firmách rovnocenne zúčastniť aj štát.

